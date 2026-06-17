吃完粽子就想睡？營養師：傳統粽是容易「暈碳」高風險食物

「彩蔬毛豆穩糖低碳粽」食材包含，糙米、鷹嘴豆搭配少量糯米取代全糯米配方；內餡則選用毛豆、豆干、香菇、竹筍及紅蘿蔔等天然食材，其他還有香菇與竹筍等蔬食食材。（衛福部豐原醫院提供）

本周五是端午節 ，許多民眾說吃完粽子後容易感到昏沉、想睡、精神不濟，網路上流行以「暈碳」形容這種餐後疲倦現象，台灣衛福部豐原醫院營養師林瑞媛表示，傳統粽子正是容易引發暈碳的高風險食物之一。

豐原醫院營養師林瑞媛表示，傳統粽子多以大量糯米為主體，搭配五花肉、鹹蛋黃、花生及加工肉品等高熱量食材，一顆傳統肉粽熱量常高達500至600大卡，約占成人一餐建議熱量的一半以上，糯米屬於高升糖指數食物，食用後容易造成血糖 快速上升，身體分泌大量胰島素後，血糖又迅速下降，部分民眾便可能出現精神不集中、疲倦、嗜睡等俗稱「暈碳」的情況。林瑞媛營養師表示，許多人誤以為飯後想睡覺是正常現象，但若經常出現餐後精神不濟、注意力下降等情況，可能就是飲食內容造成血糖快速波動的警訊。

林瑞媛指出，除了熱量問題，傳統粽子中的五花肉及加工肉品含有較高的飽和脂肪與鈉含量，若長期或大量攝取，可能增加高血壓 、高血脂及心血管疾病風險，尤其糖尿病患者、代謝症候群族群及高齡長者，更應留意攝取份量與食材選擇。對糖尿病患者而言，若一次食用過多糯米製品，更可能造成血糖明顯波動，除了健康問題，端午粽其實也隱藏著不少碳排放。

林瑞媛表示，根據研究顯示，畜牧業在生產過程中會產生大量溫室氣體，其中牛羊肉碳足跡最高，豬肉及加工肉品也遠高於植物性食材，當節慶食品大量使用肉類與加工食品時，無形中也增加環境負擔。

豐原醫院營養師團隊今年分享「彩蔬毛豆穩糖低碳粽」的做法給民眾，主打以穩定血糖與減少碳排為核心概念，希望打破民眾對傳統粽子的既定印象。林瑞媛表示，這款低碳粽在主食設計上，以糙米、鷹嘴豆搭配少量糯米取代全糯米配方，增加膳食纖維與營養密度，幫助延緩血糖上升速度；內餡選用毛豆、豆干、香菇、竹筍及紅蘿蔔等天然食材。毛豆富含植物性蛋白質與膳食纖維，可部分取代肉類蛋白來源，降低飽和脂肪攝取，同時減少碳排放量。香菇與竹筍等蔬食食材不僅增添口感與香氣，也能提升飽足感與蔬菜攝取量。若與傳統肉粽相比，每顆約可減少200大卡熱量、降低17公克脂肪，並透過提高植物性食材比例，大幅降低飲食碳足跡，兼顧美味、健康與環境永續。

林瑞媛建議，民眾端午節享用粽子時，可掌握「減少精緻澱粉、增加蔬菜比例、優先選擇植物性蛋白質」三大原則，並搭配當季在地蔬菜如地瓜葉、空心菜、絲瓜、苦瓜、竹筍及菜豆等，有助穩定血糖，也能減少長途運輸所造成的碳排放。

豐原醫院營養師團隊分享「彩蔬毛豆穩糖低碳粽」的做法，以穩定血糖與減少碳排為核心概念，若與傳統肉粽相比，每顆約可減少200大卡熱量、降低17公克脂肪，並透過提高植物性食材比例，大幅降低飲食碳足跡，兼顧美味、健康與環境永續。（衛福部豐原醫院提供）