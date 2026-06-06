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荔枝多汁甜美別貪吃 醫師：糖尿病、脂肪肝族群要控制攝取量

記者翁唯真／台北即時報導
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現在是荔枝盛產季節，鮮甜多汁的滋味，總讓人忍不住一顆接一顆。（本報資料照片）
現在是荔枝盛產季節，鮮甜多汁的滋味，總讓人忍不住一顆接一顆。（本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：荔枝含多種植化素與維生素C，但糖分高，吃多恐增代謝負擔。
  • 重點二：糖尿病、胰島素阻抗、脂肪肝與三酸甘油脂高者應控制攝取量。
  • 重點三：健康吃荔枝宜避免空腹、勿過量，並視為水果而非保健食品。

現在是荔枝盛產季節，鮮甜多汁的滋味，總讓人忍不住一顆接一顆。不過醫師提醒，荔枝雖然富含植化素與營養成分，但糖分含量較高，若食用過量，尤其空腹大量食用，可能增加身體代謝負擔，特定族群更應特別留意。

精準預防醫學會理事長張家銘表示，荔枝除了含有維生素C外，也富含多酚、黃酮類、原花青素及兒茶素等植化素。研究發現，這些天然成分具有抗氧化及抗發炎潛力，在細胞與動物研究中，甚至可能與神經保護、腎臟保護等作用有關，因此近年受到不少研究關注。

荔枝最大的特色也是它的甜度，張家銘說，由於糖分吸收速度快，若短時間大量食用，容易造成血糖快速上升。對於健康成人而言，適量食用通常不會造成太大問題，但糖尿病患者、胰島素阻抗者、脂肪肝患者及三酸甘油脂偏高者，則應控制攝取量。

另不少民眾認為荔枝容易「上火」，張家銘指出，從現代醫學角度來看，可能與大量糖分攝取後造成血糖波動、氧化壓力增加及發炎反應有關。有些人吃太多荔枝後出現口乾舌燥、喉嚨不適、牙齦腫脹或長痘痘等現象，都是身體對代謝負荷增加所發出的訊號。

張家銘說，適量吃荔枝能穩定身體保護大腦，荔枝相關植化素在阿茲海默症的前臨床模型中，可能有保護神經的潛力。阿茲海默症不只是忘東忘西，背後牽涉到腦部蛋白質堆積、神經發炎、氧化壓力、粒線體功能下降和神經連結變弱。荔枝多酚研究提醒我們，護腦要看整個身體環境，大腦不是等老了才照顧，平常每天的代謝環境，就是大腦的天氣。

至於如何健康享用荔枝，張家銘建議掌握幾項原則，包括避免空腹食用、不要一次吃太多、盡量選擇成熟果實，及將荔枝視為水果而非保健食品。血糖控制不佳者，也可透過血糖監測了解自身對荔枝的反應。

張家銘表示，健康管理不能只看單一食物，而是要觀察整體代謝狀況，包括血糖、血脂、肝功能、腎功能及體脂肪等指標。荔枝本身並非洪水猛獸，只要掌握適量原則，仍是夏季可以安心享受的當季水果。

精華 FAQ

  • 因為荔枝糖分吸收快，短時間大量食用容易讓血糖迅速上升，增加身體代謝負擔，還可能引發口乾、喉嚨不適等不舒服反應。

  • 糖尿病患者、胰島素阻抗者、脂肪肝患者，以及三酸甘油脂偏高的人，都應特別留意荔枝攝取量，避免影響血糖與整體代謝控制。

  • 建議不要空腹吃，也不要一次吃太多，盡量選成熟果實，並把荔枝當作一般水果適量享用；血糖控制不佳者可搭配監測觀察反應。

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