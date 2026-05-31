天天吃蛋恐膽固醇爆表？研究：補對營養 可助大腦抗失智

雞蛋是最經濟且營養密度最高的膽鹼來源之一，營養師提醒，一天吃下3、4顆蛋易導致蛋白質來源大多來自雞蛋，反而可能造成飲食多樣性不足。(本報系資料照)

「雞蛋膽的固醇這麼高，到底能不能天天吃？」這個問題困擾不少民眾。近年營養學研究逐漸翻轉這項觀念，台北市社區營養推廣中心營養師陳盈君說，對大多數健康成人而言，適量攝取全蛋並不需要過度擔心膽固醇，蛋黃中的膽鹼、卵磷脂等營養素，有助於維持腦部功能，降低失智風險。

不少人擔心蛋黃中的膽固醇會增加心血管疾病 風險，只吃蛋白、不碰蛋黃，陳盈君表示，雞蛋的營養價值主要集中在蛋黃，蛋白雖富含優質蛋白質，但維生素A、維生素D、葉黃素、卵磷脂及膽鹼等重要營養素，大多存在於蛋黃之中。若長期只吃蛋白而捨棄蛋黃，反而可能錯失許多對健康有益的營養成分。

不少人擔心蛋黃膽固醇過高，吃多會導致血脂飆升。近年研究發現，人體血液中的膽固醇約有八成來自肝臟自行合成，飲食攝取僅占約二成。對多數健康成年人來說，食物中的膽固醇對血中膽固醇濃度影響有限，反而是飽和脂肪攝取過多，例如肥肉、奶油、加工肉品等，對血脂與心血管健康影響更大。

近年來，包括美國與台灣近年的飲食指引，皆已不再設定每日膽固醇攝取上限，而是強調均衡飲食與控制飽和脂肪攝取。但這只是不必對高膽固醇食物過度恐懼，不代表可以毫無節制，日常三餐仍應多樣均衡攝取，包括多蔬菜、水果和全穀類。

多項長期醫學研究指出，雞蛋內含豐富的護腦營養素，有助於降低罹患阿茲海默症的風險。陳盈君認為，適量攝取全蛋可能有助改善記憶力及認知功能，因為小小一顆蛋含有膽鹼、卵磷脂、Omega-3脂肪酸、葉黃素與玉米黃素等成分，具有保護神經、抗發炎的功效。

陳盈君提醒，雞蛋雖然是優質蛋白質來源，但日常飲食仍應遵循「豆、魚、蛋、肉」均衡攝取原則。若一天吃下3、4顆蛋，導致蛋白質來源大多來自雞蛋，反而可能造成飲食多樣性不足。而糖尿病、心血管疾病或家族性高膽固醇血症等問題，則建議依照醫師或營養師建議調整攝取頻率。

至於烹調方式，陳盈君建議以水煮蛋、蒸蛋或少油煎蛋為佳，並使用植物油烹調，避免加入過多奶油或動物性油脂。例如早餐店常見的奶油炒蛋，雖然香氣十足，但飽和脂肪含量較高，長期攝取反而不利心血管健康。另外，茶葉蛋因長時間浸泡滷汁，鈉含量相對較高，高血壓患者應適量食用。