膽固醇正常還不夠 「隱形血脂」恐增加心血管風險

血脂異常影響的不只是膽固醇數值本身，更與動脈粥樣硬化及相關心血管疾病風險密切相關。 （圖／123RF）

不少民眾做健康檢查時，只要看到膽固醇數值正常就鬆了一口氣，但醫師提醒，心血管風險不能只看膽固醇。最新美國「2026年血脂異常管理指引」已將脂蛋白（a）〔Lp（a）〕正式納入重點管理項目，顯示心血管疾病 預防觀念正從「單一數值」走向更全面、個人化的風險評估。

台灣聯安診所心臟內科醫師施奕仲表示，過去談到血脂異常，多半聚焦在低密度膽固醇（LDL-C）、俗稱「壞膽固醇」，但近年愈來愈多研究發現，即使膽固醇控制正常，若Lp（a）偏高，仍可能增加動脈粥狀硬化、心肌梗塞與中風 風險，因此新版國際指引特別強調，應將Lp（a）納入心血管風險評估的重要指標。

根據美國心臟學會（ACC）與美國心臟協會（AHA）等單位最新發布的指引，這次更新除了整合高膽固醇、高三酸甘油脂與Lp（a）管理，也導入全新的「PREVENT-ASCVD risk equation」風險模型。與過去相比，新模型不再只看血脂數值，而是加入腎功能、尿液微白蛋白、糖化血色素（HbA1c）、BMI等多項因子。

甚至，連是否正在服用降血壓或降血脂藥物都納入評估，希望更精準反映個人實際風險。施奕仲指出，Lp（a）與遺傳高度相關，許多人即使生活作息正常、膽固醇也不高，仍可能因基因因素而潛藏心血管危機。而且，Lp（a）的影響不一定年輕時就會顯現，有些人到了中年後才逐漸升高，因此更容易被忽略。

從聯安預防醫學機構近2萬筆Lp（a）檢測資料來看，約有21%數值異常，等於每五人就有一人可能帶有較高的先天性心血管風險。施奕仲建議，若本身有早發性心肌梗塞、中風或高血脂家族史，即使一般血脂數值正常，也可考慮進一步檢測Lp（a），避免漏掉隱藏風險。

施奕仲強調，現代健康檢查已不只是找出「紅字異常」，更重要的是透過完整評估，看見潛在風險，並提早介入管理。尤其心血管疾病長期高居死因前段班，若能及早發現、及早調整生活型態，包括控制體重、規律運動、戒菸、均衡飲食與穩定控制三高，仍有助降低未來心肌梗塞與中風風險。

施奕仲提醒，民眾不要誤以為「膽固醇正常就沒事」，隨著醫學進展，未來心血管風險評估將愈來愈講究精準化與個人化，除了傳統膽固醇檢測外，若有家族病史、早發性心血管疾病或高風險族群，更應與醫師討論是否增加Lp（a）等進一步檢查，預先掌握個人潛在健康風險。