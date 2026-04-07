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看不見的環境細菌 濕紙巾藏殺機

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醫師提醒，非無菌的酒精濕紙巾不該用於傷口處理，應使用明確標示「無菌」產品去照護傷...
醫師提醒，非無菌的酒精濕紙巾不該用於傷口處理，應使用明確標示「無菌」產品去照護傷口；示意圖。（圖／123RF）

英國衛生安全局在今年3月發出緊急警告，一場由汙染濕紙巾引發的致命疫情造成62人感染、六人死亡。這起自2018年1月延續至今的感染事件，讓原本用於傷口清潔的醫療用品成為隱形殺手。調查指出，ValueAid、Microsafe、Steroplast Sterowipe、Reliwipe等四個品牌的非無菌酒精濕紙巾遭到洋蔥伯克氏菌汙染，這些產品雖已下架，卻可能仍藏匿在許多家庭的急救箱裡。受害者年齡橫跨新生兒到93歲長者，其中有39人血液中驗出細菌，16人傷口部位遭感染，31人需住院治療。

環境細菌 變成致命威脅

台灣台安醫院感染科主任楊祖光表示，洋蔥伯克氏菌原本廣泛存在於土壤和水中，對健康成年人幾乎不構成威脅，但對免疫力低下族群卻是隱形殺手。這種細菌屬於洋蔥伯克氏菌複合群，天生對多種消毒劑具抗性，能在低營養環境中長期存活，因此常在非無菌產品的製造過程中汙染原料。

當這些汙染的濕紙巾接觸到破損皮膚或傷口時，細菌便趁機入侵體內，引發從輕微發燒到致命性肺炎、敗血症的嚴重感染。受感染部位會出現紅腫、疼痛加劇、傷口周圍發熱、化膿等症狀，若細菌進入血液循環，更可能造成器官衰竭。尤其危險的是，患有肺部囊性纖維化、接受器官移植、癌症化療患者，或長期使用靜脈注射導管的病人，一旦接觸汙染產品，感染風險極高且預後不佳。

非無菌酒精 別處理傷口

楊祖光提醒民眾，非無菌的酒精濕紙巾根本不該用於傷口處理，正確的傷口照護應使用明確標示「無菌」字樣的產品，並遵循清潔傷口的正確步驟：用乾淨流動的水沖洗傷口，以無菌紗布輕拭，必要時塗抹抗生素藥膏後覆蓋無菌敷料。如果家中急救箱存放著小包裝的酒精濕紙巾，務必檢查是否為上述問題品牌，若有疑慮應立即丟棄，不可冒險使用。

楊祖光建議，當傷口出現癒合不良、持續紅腫熱痛，或受傷後出現發燒、畏寒等全身症狀時，千萬不要輕忽，應立即就醫檢查。這起事件警示醫療院所和居家照護者，在選購清潔用品時務必確認滅菌標準，別讓錯誤的產品選擇，把關懷變成傷害。

疫情 癌症 免疫力

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