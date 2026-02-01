冬天將過去立春將至 過敏、腸胃不適增 中醫揭三大養生原則穩住免疫力

我的頻道

記者沈能元／台北即時報導
頤鳴堂中醫診所院長康涵菁說，立春養生應透過補養肝血，讓肝氣不會過度躁進，飲食重點為少酸多甘、清而不寒。建議多吃綠色蔬菜如菠菜、花椰菜、地瓜葉等，以及優質蛋白質如豆腐、豆漿、雞肉、魚等。（123RF）
頤鳴堂中醫診所院長康涵菁說，立春養生應透過補養肝血，讓肝氣不會過度躁進，飲食重點為少酸多甘、清而不寒。建議多吃綠色蔬菜如菠菜、花椰菜、地瓜葉等，以及優質蛋白質如豆腐、豆漿、雞肉、魚等。（123RF）

冬天即將過去，周三（2/4）將迎來立春。頤鳴堂中醫診所院長康涵菁說，立春為24節氣中的第一個節氣，表示萬物開始甦醒，春天到來身體氣血及陽氣開始由內而外生發，經過整個冬天的休息養生後，從春天開始氣血生發出來，對於身體機能調解的重要性在於穩定性，立春養生時節若調養得宜，對免疫力、代謝功能、情緒穩定、全年體力都有深遠影響。

「立春養生是一年陽氣初生的關鍵轉換點。」康涵菁說，春屬木氣當令，對應臟腑為「肝」，肝主疏泄、藏血，對應現代生理機制主要影響情緒調節、自律神經調節、女性月經運作穩定度、男性精力等；另，立春季節轉換時，肝氣生發不暢，導致肝氣鬱結，容易出現易怒、焦慮、春睏、疲倦、頭痛、肩頸僵硬、腸胃機能失調、睡眠變差等症狀。

因此，立春開始不是進補的季節，而是「讓身體重新對齊節律」的開始。從西醫角度討論，春季日照增加，導致褪黑激素下降、血清素上升，若作息未同步調整得宜，容易出現自律神經失衡、免疫力不佳、過敏、腸胃不適等症狀。這個時期，中醫診斷經常從疏肝理氣做為全身氣機舒通的第一步，肝氣鬱結經常造成交感神經亢奮性無法下降，進而導致自律神經失調。

康涵菁說，立春養生把握三大核心原則，包括養肝、食療、運動。當節氣從冬天收斂氣血轉為春天溫暖，將使陽氣開始往外走，氣血開始流動，肝氣開始活躍，若身體尚未正確打開則會因為肝氣鬱滯，導致一連串生理機制調節不利，透過補養肝血可以讓肝氣不會過度躁進，飲食重點為少酸多甘、清而不寒。

飲食方面，建議多吃包括綠色蔬菜如菠菜、花椰菜、地瓜葉等，優質蛋白質如豆腐、豆漿、雞肉、魚等，甘味食材可以幫助健脾助生發，如山藥、紅棗、南瓜等，少吃及避免過酸食物、油炸、燒烤、酒精等。

養肝血外也需適度疏通氣血，避免肝氣鬱滯，可以進行簡單運動，如快走、太極、八段錦、瑜伽伸展都是適合的運動，避免過度激烈運動以免氣血消耗過度導致神經亢奮性上升過大，除了運動外，生活作息也適合慢慢來避免情緒過度亢奮激進。

至於，立春養生三穴位：

太衝穴：屬足厥陰肝經原穴，位於足背第一、二趾縫間，具疏肝解鬱、改善情緒與頭痛功效，每日熱敷或按壓15至20分鐘，可以有效緩解情緒緊繃及氣血鬱滯症狀，肝氣做為全身氣機的先鋒。因此，經常可以搭配其他穴位輔助治療，經常偏頭痛者可搭配按壓頭皮穴位來加強緩解，若經常有腸胃或婦科疾患可按壓太衝穴搭配熱敷上腹、下腹來加強療效。

肝俞穴：屬足太陽膀胱經背俞穴，位於背部第九胸椎旁，具調肝血、改善疲勞等功效，此處穴位可以透過刮痧的刮法或拔罐法來疏通，背俞穴屬於臟腑器官從深處輸出的開關，適度疏通可以連接臟腑出入至中層淺層肌表，對於氣血內外溝通療效顯著。

壇中穴：屬任脈，心包募穴，內為宗氣之海，故又稱「上氣海」，具利氣，寬胸功效，位於胸部正中線平第四肋間隙處，約當兩乳頭之間，每日熱敷或按壓15至20分鐘，搭配太衝穴配穴可以助肝經進入胸腔氣機開通，氣機通暢可連接脾胃之氣向上布達舒通頭部及全身氣血。

康涵菁說，立春後怎麼老是昏昏欲睡、提不起精神，其實這是「春睏」導致的結果，因身體疲憊有時不是氣血能量不足，而是身體正在換季「重開機」，如何配合身體調節才是正確養生之法。

台灣屬於海島型氣候，季節轉換時期通常冷熱乾濕變動較大，對於生理調節負擔也會較大，試著觀察自己身體變化，若每年季節變化時期過敏反應及發炎反應頻繁出現，建議以一到兩個季節做為中醫體質調養來做為治療時間，此外，配合節氣作息及運動模式也可以對應季節調整以達到治療效果加倍。

