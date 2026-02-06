天天吃優格補足乳酸菌？ 醫：過時常識

營養師提醒，從優格或保健食品中攝取的乳酸菌，幾天後就會隨著糞便排出體外，乳酸菌真正的價值，在於它們通過腸道所完成的工作；示意圖。（圖／123RF）

提到對腸道有益的食物，許多人第一個想到的是優格，但實際上真正能有效攝取乳酸菌 的人並不多。日本內視鏡專科醫師平島徹朗、秋山祖久觀察超過10萬人的腸道狀況，並在新書「腸疲勞 40代から必要な消化・吸収の新習慣」中，重新整理現代人對腸道保健的迷思，說明真正有效的乳酸菌攝取方式。

醫師表示平時在診所常聽到患者自述每天都有吃優格補充乳酸菌，以及喝含有比菲德氏菌的飲料，但做了腸道菌相關檢查，好菌比例卻沒有增加。這個關於腸道保健的「常識」，可能已經稍微過時了。

有些人會去檢查「腸道菌相」，這是一種透過讀取腸道細菌DNA的一部分，來分析腸內有哪些菌種、各占多少比例的檢查。但其實它只能像拍快照一樣，觀察「大腸」中極小一部分的菌群構成。

•乳酸菌：主要存在於小腸，也就是免疫細胞高度集中的「最前線基地」。

•比菲德氏菌、丁酸菌：因不耐氧，主要棲息在幾乎沒有氧氣的大腸，屬於「後方基地」。

也就是說，透過檢測大腸糞便的腸道菌相檢查，本來就無法準確評估主戰場不同的乳酸菌表現。

乳酸菌不會留在腸道

事實上，從優格或保健食品中攝取的乳酸菌，大多不會在你的腸道中長期定居。它們被稱為「通過菌」，幾天後就會隨著糞便排出體外。

雖然不會長久住下來，但乳酸菌真正的價值，不在於定居，而在於它們通過腸道時所完成的工作。

在通過腸道的過程中，乳酸菌會產生乳酸與醋酸，使腸內環境偏向酸性，營造壞菌不喜歡的環境。它還會刺激小腸的免疫開關（派爾氏斑），活化免疫細胞；另外也會成為原本存在的好菌的養分，幫助好菌增殖。

也就是說，它們完成任務後便離開。正因如此，我們才需要每天持續將這些菌送進腸道。但若要讓乳酸菌確實發揮作用，究竟需要多大規模地補充？

整腸劑或乳酸菌保健食品包裝背面呈現「菌數」，為了讓數字看起來多，常以一個月的總菌數來標示。若包裝上根本沒有標示菌數，幾乎可以視為菌量偏少。

乍聽「數十億個」似乎是很驚人的數字，但實際上，我們的腸道中約有38兆個腸道細菌。面對如此龐大的菌群，就算補充一杯含有數十億到百億個乳酸菌的優格，效果其實微乎其微。

為了確實而持續地啟動腸道免疫開關，建議的乳酸菌攝取量是「每天1兆個」。如果全靠市售優格來補充，假設1盒約400g的優格含有40億個乳酸菌，1兆÷40億=250盒，也就是每天得吃250盒優格。就算三餐只吃優格，也幾乎不可能做到。

因此，只靠飲食攝取足以啟動腸道免疫系統的「每天1兆個」乳酸菌，在現實中幾乎是不可能的。若希望真正改善腸道環境，並擺脫長期不適的身體狀況，建議在飲食這個最佳基礎之上，再搭配保健食品補充。

只靠飲食，不可能攝取到建議量的乳酸菌，營養師提醒，可再搭配保健食品補充；示意圖。（圖／123RF）

5種飲食法打造環境

1.攝取水溶性膳食纖維（海藻、菇類、秋葵等）：水溶性膳食纖維是腸道好菌最理想的食物。常在菌強健，外來的乳酸菌才能充分發揮效果。

2.多種發酵食品搭配食用（納豆、味噌、漬物等）：只吃優格，等於只補充單一種類的菌。透過納豆菌、麴菌、植物性乳酸菌等多元菌種，可提升腸道菌相的多樣性。

3.善用寡糖（洋蔥、牛蒡、黃豆粉等）：寡糖是好菌的養分，特別是大腸中的比菲德氏菌。能同時照顧小腸與大腸的菌群平衡。

4.攝取多酚（莓果、綠茶、高可可巧克力）：多酚不僅具抗氧化作用，還能成為好菌的食物，並抑制部分壞菌增殖。

5.攝取優質蛋白質（魚、雞蛋 、豆腐 等）：腸道細菌居住的黏膜層與腸壁，都是由蛋白質構成，基礎穩固非常重要。