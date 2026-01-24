改善健康 除了運動、吃好 再調整1個習慣可延壽

研究顯示，運動對健康壽命的影響最為明顯；示意圖。（圖／123RF）

很多人都想達成健康長壽的目標，但究竟該怎麼做才能真正增加壽命並保持健康？一項新研究指出，與其只專注於單一習慣，不如同時改善飲食、睡眠與運動，即便每一項改變幅度不大，也可能與較長的壽命與健康壽命相關。

劇變不如生活小改變

研究主要作者Nick Koemel表示，相較於要求人們在某一行為上做出劇烈改變，同時在飲食、運動與睡眠上進行小幅調整，可能更有助於長期的行為改變。

該項研究發表在「eClinicalMedicine」期刊，分析了近6萬名來自英格蘭、蘇格蘭與威爾斯的英國生物銀行（UK Biobank）參與者資料，平均追蹤時間約8年。

研究人員蒐集了參與者的飲食資訊（包含超加工食品攝取）、自我回報的睡眠與運動習慣，並結合部分受試者穿戴式裝置所提供的活動與睡眠數據。

研究顯示，採取高品質飲食，例如多攝取魚類、全穀類、水果與蔬菜，與壽命與健康壽命的推估增加幅度最大；示意圖。（圖／123RF）

後續研究團隊利用統計模型，模擬不同程度的生活習慣改善情境，並推估這些改變可能與壽命及健康壽命之間的關聯。

壽命、平均壽命與健康壽命有何不同？最長壽命（Lifespan）指人類在生物學上可能達到的最長年齡；目前已被驗證的最高紀錄為122歲，代表的是理論上限，而非多數人能活到的年齡。平均壽命（Life expectancy）指一個族群平均能活到的年齡，會受到醫療條件、生活環境、社會與公共衛生因素影響。

健康壽命（Healthspan）指人在未出現重大慢性疾病或失能前，能維持良好健康狀態的年數；延長壽命不一定等於延長健康壽命，因此近年研究愈來愈重視這個指標。在該研究中，健康壽命被定義為未罹患心血管疾病 、失智症 、慢性阻塞性肺病或第二型糖尿病 的年數。

運動、吃好、睡好 三管齊下

研究模型顯示，在生活型態極度不理想的人群中，同時改善睡眠時間、增加身體活動並提升飲食品質，可能與較長的預期壽命相關。

研究顯示，改善睡眠時間、增加身體活動等作息，與較長的預期壽命相關；示意圖。（圖／123RF）

然而，研究作者指出，這類推估結果僅適用於特定族群，而且必須在改善幅度進一步增加時，統計結果才達到顯著性。

在模型中，最大幅度的改善包括顯著增加運動時間、將睡眠調整至每晚約7至8小時，並採取高品質飲食，例如多攝取魚類、全穀類、水果與蔬菜，與壽命與健康壽命的推估增加幅度最大，約為九年左右。

未參與研究的專家提醒，該研究使用的統計方法相當複雜，部分分析細節不易解讀，因此需要謹慎看待推估結果。

Koemel也強調，研究無法證明生活型態改變與壽命延長之間的直接因果關係。

運動影響最明顯

未參與研究的專家指出，在各項生活行為中，運動在模型中對壽命與健康壽命的影響最為明顯，這與既有研究一致。

但他也提醒，研究中出現的幾分鐘運動不應被解讀為實際建議。他強調，數十年來的證據仍然支持，每天進行約20到30分鐘能讓人喘的中高強度活動，並結合心肺與肌力訓練。

研究也顯示，即使人們最終仍可能在晚年罹患某些慢性疾病，整體生活型態較健康者，仍可能與較長的壽命相關。

未參與研究的專家一致認為，這項研究的核心訊息並非精確的運動分鐘數、睡眠時數或食物份量，而是整體生活方式是否長期支持健康。