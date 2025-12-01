奇異果太硬? 1招快速催熟變軟甜 這樣吃能吃到最多纖維

我的頻道

元氣網
奇異果軟了之後，酸度會大降。（圖／123RF）
奇異果買回家硬梆梆遲遲無法吃？別擔心！只要把奇異果跟蘋果或香蕉裝在同一袋內，室溫下二至三天就能加速軟化變甜。營養師更建議連皮吃更增纖維攝取，是低GI（升糖指數）又助腸胃健康的好水果。

經常我們會發現，奇異果買回家後好幾天，還是很硬的狀態。硬的奇異果吃起來會很酸，成熟軟了之後酸度會大降，轉變為甜中帶點酸，甚至不太酸了，很容易入口。

那要怎樣才能讓它加速成熟軟化？根據日本生活家事網站「grape」報導指出，如果奇異果一直很硬，遲遲無法吃，有一個實用小妙招可讓它加速成熟軟化。日本Zespri公司的分享指出，如果想盡快食用它們，可準備蘋果或香蕉，將奇異果和蘋果或香蕉一起放入同一個塑膠袋內，並在室溫下放置二至三天。蘋果和香蕉會釋放出乙烯，能加速奇異果成熟。

另外，要記得仍要每天檢查奇異果的硬度，若已開始軟化的可食狀態，就放入冰箱保存，不然反而又會變得過熟而太軟太爛了。

奇異果之所以能比較快變得柔軟香甜，是因為蘋果和香蕉釋放的乙烯能促進蔬菜和水果的生長，幫助種子發芽，促進水果成熟。即使水果被採摘後，乙烯仍會繼續從水果中釋放出來，因此蘋果和香蕉釋放的乙烯有助奇異果加快成熟。

奇異果營養價值高、熱量低，含有膳食纖維、奇異酵素以及維生素C、葉酸、鉀、鈣、鈉等多種礦物質。小小一顆富含超過20種營養素，是目前為止最多研究支持有助於腸胃健康的水果之一，尤其是富含水溶性纖維、低腹敏的特色，能夠預防便祕與消化不適。

台灣台中大里仁愛醫院營養師徐佳靖曾受訪指出，如果「連皮一起吃」更增加營養攝取，纖維是果肉的兩倍之多。如要連皮吃可選金黃奇異果，其外皮光滑，幾乎沒有果毛，洗清淨後連皮一起食用，營養加分。

一天吃一顆奇異果就能有足夠的維他命C；此外，奇異果屬於低GI的水果，對血糖的波動影響較小，在餐前食用有助於穩定飯後血糖，也能增加飽足感。

