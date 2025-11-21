我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

冬吃蘿蔔補氣 助緩解風寒、調和脾胃

廖靜清
聽新聞
test
0:00 /0:00
冬天盛產白蘿蔔，白色食物滋陰潤肺。（圖／123RF）
冬天盛產白蘿蔔，白色食物滋陰潤肺。（圖／123RF）

進入冬季，中醫師表示，許多人進補常吃麻油雞、薑母鴨等熱性食物，容易過度燥熱。推薦可飲用「蘿蔔薑棗湯」，具辛溫解表、補中益氣、止咳化痰作用，有助緩解風寒感冒、咳嗽等症狀。

台灣中醫師賴俊宏指出，剛入冬，天氣不穩定，當身體抵抗力下降時，寒邪便會乘虛襲人而引發疾病，尤其陽虛體質的人，容易染上風寒，引發氣喘、咳嗽、過敏性鼻炎等呼吸道疾病。

許多人一到冬天常咳嗽不止。賴俊宏說，誘發咳嗽的病因，多因氣候劇烈變化，人體來不及適應，導致身體的保衛功能失調，寒邪氣侵入體內，進而引發咳嗽。

入冬後，氣候溫差大易誘發氣喘，症狀輕者的表現為鼻癢、噴嚏、咳嗽、胸悶、喘息等；症狀重者，可見黏稠痰液、氣管阻塞、呼吸困難等，也可能冒冷汗、口唇青紫。

冬令進補是中醫調養虛弱體質者的方法，賴俊宏表示，11月正值秋冬交替，若想避免氣喘發作，可多吃當季的新鮮蔬果，以及富含維生素A的肝臟、奶、蛋、魚油，強化呼吸道功能；也可選用補氣潤肺、止咳平喘的食材，如核桃、白果、百合、肉桂等，防止氣喘和咳嗽找上門。

賴俊宏說，冬天盛產白蘿蔔，具調和脾胃作用，咳嗽或氣喘患者可多食。推薦可飲用「蘿蔔薑棗湯」，有補中益氣、止咳化痰效果。

蘿蔔薑棗湯

★材料：

白蘿蔔5片、薑3片、紅棗3顆、蜂蜜30克

★作法：

1.白蘿蔔、薑、紅棗放入鍋內，加1碗水煮20分鐘，去渣留湯

2.加入蜂蜜，再次煮沸即可

★禁忌：

胃食道逆流的人，不要與固體食物同時食用

蜂蜜 核桃

上一則

降噪耳機恐悄悄吃掉你的聽力 醫指「這時間」就該休息

下一則

6歲「小馬達」上課坐不住 中醫雷射針灸治療找回過動兒學習專注力

延伸閱讀

沒過敏原卻皮膚紅癢鼻塞 醫揭真相：免疫系統可能誤判

沒過敏原卻皮膚紅癢鼻塞 醫揭真相：免疫系統可能誤判
好康報您知／海鷗蒙市羅蘭岡店(Galleria Food Wholesale Market)

好康報您知／海鷗蒙市羅蘭岡店(Galleria Food Wholesale Market)
中國自駕出租車 蘿蔔快跑、文遠知行前進阿聯酋 搶占中東地盤

中國自駕出租車 蘿蔔快跑、文遠知行前進阿聯酋 搶占中東地盤
養生／上午喝熱綠茶 有利代謝、促進脾胃運化

養生／上午喝熱綠茶 有利代謝、促進脾胃運化

熱門新聞

聯邦宣布2026年醫療照顧B部分的價格調整到202.90元，扣除額漲到283元。(美聯社)

歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%

2025-11-17 21:23
居家運動可有瘦身與抗老效果。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Miriam Alonso）

「不顯老不顯胖」拉伸操 網跟練三遍就出汗：適合久坐族

2025-11-17 19:35
醫師提醒，注意糖尿病前期警訊，透過均衡飲食、規律運動有機會可以逆轉，但即使血糖回到正常，心臟細胞仍會持續受損。本報資料照片

糖尿病逆轉仍可能「傷心」 醫籲：除了口渴、頻尿 還有4大警訊

2025-11-13 04:54
衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥、護理長羅雪梅表示，日常零食、蜜餞、甜味飲食中的糖分同樣會造成血糖波動，若想解嘴饞，建議可改吃新鮮水果、少量堅果或無熱量蒟蒻等食物。（部桃提供）

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

2025-11-04 04:09
專家提醒，醫界普遍認為肺腺癌與廚房油煙有高度相關；示意圖。（圖／123RF）

高溫爆香、不洗鍋續炒…煮菜4個壞習慣恐致癌

2025-11-14 01:00
常使用降噪耳機，容易讓音量愈放愈大，恐增加聽損風險。(記者陳雨鑫／攝影)

降噪耳機恐悄悄吃掉你的聽力 醫指「這時間」就該休息

2025-11-20 13:44

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據