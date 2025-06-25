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動不動就覺得「心累」？這4招改善情緒性疲勞

廖靜清
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自律神經失調、慢性疲勞症候群的癥結點，都是來自壓力；示意圖。（圖／123RF）
自律神經失調、慢性疲勞症候群的癥結點，都是來自壓力；示意圖。（圖／123RF）

你是不是常常覺得沒精神、睡再多也不夠，每天累到像被榨乾？小心這是身體發出的「低電量警報」。台北國泰醫院精神科主治醫師單家祁表示，身體疲憊除了睡眠不足外，也可能是疾病、營養缺乏、不良習慣、過度勞累所引起，還有現代人普遍的「壓力問題」。

現代人工作生活繁忙，也很難顧好自己的健康，即使感覺到倦怠感，多是以「補眠」來解決。單家祁說，白天勞力、晚上勞心，累積久了也無法靠休息或睡覺紓解，因為這已經變成一種「心病」，旁人可以明顯感受到個案情緒較為焦躁，甚至低落、提不起勁，屬於心理層面的慢性疲勞。

「當疲倦感來襲時，應該先檢查是否因疾病所引起，如果排除病史、生活習慣、飲食、睡眠型態，可能就要往心理層面深入了解。」單家祁指出，疲勞是一種精神表現，當壓力讓人呈現耗竭狀態，可能導致專注力下降、記憶力減退、反應速度慢等認知功能問題。甚至，反映在焦慮、憂鬱等負面情緒。

情緒耗竭 有壓力難紓解

許多人常把「心好累」掛嘴邊，當要面對處理的事情愈來愈多元，不免累積壓力情緒，久了就像洩了氣的皮球，變成「情緒耗竭／工作倦怠（burn-out）」。世界衛生組織為burn-out列出詳細定義，當一個人長期處於壓力卻無法紓解或管理時，易出現工作能力下降、常覺得筋疲力盡、產生消極想法。

單家祁說，處於情緒耗竭／工作倦怠的狀態時，會持續情緒低落、經常頭痛、消化不良、失眠……進而健康受損。過去，近似於慢性疲勞症候群身體的感受，被稱為「神經衰弱」，但因為這個詞的症狀範圍非常廣泛，有時會混淆病情，後來改稱「自律神經失調」，最常見的表現就是持續的疲勞感。

有人詢問：最近常失眠、頭痛、情緒低落、食欲不振……到底是壓力大，還是憂鬱症？單家祁表示，「正向情緒的缺乏」可能導致心理及生理不適，亦是身體超負荷的SOS求救信號，漸漸出現情緒耗竭，進而導致慢性疲勞症候群。而憂鬱症的標準嚴苛，要有壓力相關反應、顯著情緒低落，才會進一步診斷。

自律神經失調 恐壓力造成

近幾年，出現「自律神經失調」、「慢性疲勞症候群」，到底該怎麼分辨？單家祁說，其癥結點都是壓力。自律神經失調雖然不算是疾病，其主因是急性事件或長期壓力累積，例如工作升職、結婚生子、家人驟逝等重大生活變化，有時找不出明確身體病因的異樣感覺，可推測與自律神經系統有關。

單家祁說，慢性疲勞症候群的診斷定義目前還沒有普遍的共識，精神科也不會下這個診斷，而職業倦怠及人際關係疏遠是最容易被覺察到的樣貌。心理治療可以協助找出感到身心耗能的原因，尋求專業醫療可有效控制症狀，合併身心科共病或睡眠障礙時，可同時進行診治，提供詳細的評估與減壓建議。

自律神經失調、慢性疲勞症候群的癥結點，都是來自壓力；示意圖。（圖／123RF）
自律神經失調、慢性疲勞症候群的癥結點，都是來自壓力；示意圖。（圖／123RF）

慢性疲勞vs.一般疲勞

慢性疲勞症候群

並不會因為休息或睡眠後而改善，不時感到虛弱、鬱鬱寡歡，甚至還會頭痛、腸胃道不舒服、失眠等，主要是壓力引起。

一般疲勞

大多是過度工作、勞動或運動的結果，身體覺得疲累、痠痛，但在休假後因壓力解除、休息或充足睡眠，可恢復元氣。

身體超負荷該怎麼辦？

1.建立健康的自我照顧習慣：充足睡眠是基本要素，養成定時就寢、睡前不滑手機的習慣。

2.遠離壓力源：逃避雖然可恥，但是有用。偶爾逃避一下，給自己一些彈性空間。

3.適量吃喝紓壓：並不是大吃大喝，而是多吃蔬果、全穀類，幫助穩定情緒。

4.養成運動習慣：運動能幫助身體釋放多巴胺，感到愉悅和幸福；團體社交也能提升心理健康

憂鬱症 心理健康

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