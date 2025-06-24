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每天吃這3種核心營養品 41歲男醫師生理年齡僅24歲

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一名醫師分享自己每天服用的三種營養品，逆轉自己的生理老化；示意圖。（圖／123RF）
一名醫師分享自己每天服用的三種營養品，逆轉自己的生理老化；示意圖。（圖／123RF）

市面上營養品五花八門，挑選適合的種類才有助於健康。商業內幕（Business Insider）報導，位於倫敦的長壽診所Hum2n創辦人恩納雅特（Mohammed Enayat）說，自己在18個月前的年齡檢測結果顯示，現年41歲的他生理年齡僅24歲。恩納雅特說，他在過去7年間透過穿戴裝置，以及定期的血液、尿液與腸道菌叢檢測，監測自己的健康狀況，並依照結果調整養生策略，其中有三種核心營養品，他會每天持續服用。

1.維生素B群與葉酸

恩納雅特說，自己有甲基化基因缺陷，意思是體內的同半胱胺酸（homocysteine）濃度偏高，這會增加血栓、心臟病中風的風險。因此他需要透過攝取維生素B群與葉酸補充品，降低體內促發炎指標的濃度。

恩納雅特表示，即使沒有基因問題，他仍會考慮服用甲基B群，特別是處於壓力大、睡眠不佳或進行高強度訓練等更需要維生素B群的情形。

2.鎂

豆類、深綠葉菜類、堅果、種子與全穀類食物含有鎂。鎂是許多生理過程的關鍵要素，包含強化骨骼、調節血糖與血壓，以及維持肌肉功能。

恩納雅特說，自己因為飲食攝取不足，體內的鎂濃度低於建議值，因此透過服用容易吸收的甘胺酸鎂（Magnesium glycinate）補充鎂。他在服用之後感覺肌肉痠痛減輕、更容易入睡。鎂濃度過低的狀況相對少見，全美僅有2%的人有此問題。

3.Omega-3脂肪酸

Omega-3脂肪酸存在於高油脂魚類、核桃與奇亞籽等食物，可改善心血管健康、降低發炎與血壓。恩納雅特本身的Omega-3脂肪酸濃度偏低，因此會每日補充。

報導指出，每周食用高油脂含量的魚類被認為有助於預防心血管疾病，但還不清楚服用魚油保健食品是否有相同效果。一篇今年刊登於Nature Aging的研究顯示，777名平均年齡為75歲的受試者當中，每日服用1克Omega-3脂肪酸的人，生理年齡低於未服用者。

恩納雅特說，雖然他相信這些營養品有助於逆齡，不過它們算是廣大計畫的其中一部分。營養師一般會建議以天然食物獲取營養素，只有營養不良或無法攝取特定食物時，才補充保健食品。

心臟病 中風 核桃

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