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43歲男重178公斤 微創手術後減36公斤

黃寅
43歲王先生術後三個月內減重達36公斤。(圖／中國醫藥大學附屬醫院提供)
43歲王先生術後三個月內減重達36公斤。(圖／中國醫藥大學附屬醫院提供)

43歲王先生受病態性肥胖所苦，不僅體重高達178公斤、BMI達56.1，還合併有糖尿病、高血脂及嚴重睡眠呼吸中止症，需長期服藥控制。後來在台灣的中國醫藥大學附屬醫院接受國際代謝形體醫學中心由雨果機器手臂輔助的「縮胃曠腸手術」，三個月內減重達36公斤，BMI大幅下降，目前已可停用糖尿病與高血壓藥物，睡眠呼吸中止症也明顯改善。

王先生說，以前爬個樓梯就喘得厲害，晚上睡覺時，家人也常常擔心他呼吸中止，生活品質很差，但在手術後體重變輕，走路、爬樓梯、睡覺都輕鬆許多了，「像重獲新生一樣。」

台灣國際代謝形體醫學中心院長黃致錕說，許多人嘗試各種減重方式，卻常常遇到「溜溜球效應」，體重不斷回彈，甚至比減重前還高。而縮胃曠腸手術指的是利用縮小胃的空間，透過限制胃容量來減少食物攝取量，以及利用將小腸的前端一部分切除或繞過，透過減少小腸的吸收功能，進一步降低熱量吸收，達到減重目的。

為了提供更安全有效的手術選項，他們特別引進具備高解析3D影像、靈活多關節機械臂與開放式手術控制台的最新一代雨果機器手臂輔助手術系統，與傳統腹腔鏡相比，約可減少三成的術後疼痛，住院天數也縮短成一至兩天，且恢復快。

中醫大附醫指出，國際代謝形體醫學中心最近不到百日即完成百台減重代謝手術，創下「百天百例」的全球紀錄，更曾在10小時內高效完成6例手術，打破Hugo系統全球最高手術量紀錄，黃致錕也成為亞太區第四位、台灣首位Hugo機器手臂減重代謝手術的國際級認證指導醫師。未來每年預計完成約1000至1500例減重代謝手術，其中超過250例將採用機器手臂輔助手術，以縮短病人等候時間，幫助更多病人找回健康人生。

除了減重代謝手術外，Hugo機器手臂系統也廣泛應用於泌尿科，大腸直腸外科及一般外科等微創手術領域。

中國醫藥大學附屬醫院國際代謝形體醫學中心進行由雨果機器手臂輔助的「縮胃曠腸手術」...
中國醫藥大學附屬醫院國際代謝形體醫學中心進行由雨果機器手臂輔助的「縮胃曠腸手術」，減重效果佳。(圖／中國醫藥大學附屬醫院提供)

減重 糖尿病 血脂

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