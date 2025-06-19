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茭白筍水分多、熱量低、吃了有飽足感 夏日減肥聖品

黃妙雲
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茭白筍的維生素B群含量豐富，有提振精神、促進新陳代謝作用。（本報資料照片）
茭白筍的維生素B群含量豐富，有提振精神、促進新陳代謝作用。（本報資料照片）

俗稱「美人腿」的茭白筍，是很適合夏天的減肥聖品。台灣營養師劉怡里表示，茭白筍富含水分，膳食纖維高、熱量相當低，吃了會有飽足感，是不錯的減重食材，且能促進腸胃蠕動，幫助排便。

茭白筍的鉀含量也很高，每100克裡有219毫克的鉀，屬於高鉀食材，具有利尿作用，可調降三高，很適合糖尿病人、高血壓的人及高血脂的人食用。但劉怡里提醒，腎功能不好的人，不宜吃太多茭白筍，最好先燙過、降低鉀含量後再少食即可。

茭白筍的維生素B群含量豐富，其中維生素B1、B2、菸鹼酸的含量高，維生素B1及B2與能量代謝有關，具有提振精神、促進新陳代謝作用。劉怡里建議，茭白筍料理最好是採汆燙或水煮的烹調方式，但不要燙太熟，以免茭白筍的維生素B群等營養素流失。

常見茭白筍內有小黑點，可別以為是發霉，其實這些小黑點是一種正常的寄生菌「菰黑穗菌」。劉怡里說，這是可以吃的菌，茭白的植株莖部要靠菰黑穗菌的寄生刺激，茭白植株的莖部才會膨大，長成白嫩的筍狀嫩莖，就可以食用。若沒有即時採收，菰黑穗菌會形成很多孢子，筍內產生黑斑並老化，吃起來就不可口。還有研究證實，這種菌有預防骨質疏鬆的功效。

茭白筍不僅水分多，而且肉質脆嫩鮮美，纖維質比竹筍細緻，因此吃茭白筍不會傷胃，適合老人、小孩食用。

劉怡里認為，將茭白筍用熱水燙一燙，不用調味，就很好吃了；也可以水煮後冰鎮一下，口感更脆，不加醬料就直接食用。若汆燙後未立即食用，不宜放太久，最多冷藏兩天就一定要吃完。

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