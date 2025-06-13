月經不規則或是身體警訊 5方法減少風險

醫師提醒，女性從青春期到更年期都面臨不同的月經問題，若伴隨痘痘、體重上升或不孕問題，更盡早就醫檢查；示意圖。（圖／123RF）

28歲的林小姐近半年來月經周期變得不規則，有時間隔45天，有時僅20天，經血量也時多時少，經期變得忽長忽短。她原本月經周期穩定，每28天來一次，經期約5天，經量適中。最近她也注意到臉上痘痘變多，體重增加了3公斤，且基礎體溫無明顯雙相變化。因擔心影響將來生育能力，決定到婦產科門診作進一步檢查。

台灣國泰綜合醫院婦女醫學部生殖醫學科主任賴宗炫說，醫學上來講，月經周期的正常範圍為21至35天，出血時間介於2至7天，總經血量約20至80毫升。超出此範圍的情形，皆被歸類為異常子宮出血。月經不規則是一個症狀，而非疾病，其背後可能牽涉許多生理或病理的因素。

月經失調 原因分兩類

根據國際婦產科聯盟（FIGO）提出的PALM-COEIN分類系統，月經不規則的原因可分為以下兩大類：

第一類：結構性病因（PALM） P（Polyp）子宮內膜瘜肉：常見於育齡女性，可能導致點狀出血或經期延長。 A（Adenomyosis）子宮腺肌症：內膜組織侵入子宮肌層，引起經痛與經量增加。 L（Leiomyoma）子宮肌瘤：尤其是黏膜下肌瘤，容易導致月經過多與不規則。 M（Malignancy and hyperplasia）惡性腫瘤 與子宮內膜增生：中年與更年期婦女特別需要注意。

第二類：非結構性病因（COEIN） C（Coagulopathy）凝血異常：如：第8因子缺乏症、血小板功能障礙等。 O（Ovulatory dysfunction）排卵功能障礙：最常見於青春期、多囊性卵巢症候群 （PCOS）、高泌乳素血症等。 E（Endometrial）子宮內膜原發性異常：如：感染或內膜反應異常。 I（Iatrogenic）醫源性：如：避孕藥、賀爾蒙治療、抗凝血劑等藥物影響。 N（Not yet classified）未分類原因：如：某些基因性異常或新興疾病。

賴宗炫表示，林小姐的臨床表現包括月經周期不定、痘痘、體重增加與無明顯排卵現象，典型地符合排卵功能障礙型月經不規則，最常見的病因之一便是多囊性卵巢症候群（polycystic ovary syndrome，PCOS）。

在排卵障礙型月經不規則中，可能出現以下伴隨症狀。月經稀少或經期延遲、痤瘡與多毛（雄性素過多現象）、體重上升與胰島素阻抗、無排卵性不孕以及基礎體溫呈現單相模式。

月經不規則的檢查方式有四種，一是詳細病史與理學檢查，了解初經年齡、周期規律性、經血量、服藥史、體重變化等。二是荷爾蒙抽血檢查，檢查FSH、LH、E2，判斷卵巢功能是否異常；檢查TSH、Prolactin，排除甲狀腺與高泌乳素血症；檢查Total & free testosterone，評估是否為高雄性素狀態。三是骨盆超音波，評估子宮與卵巢結構，觀察是否有多囊卵巢影像（≥12個卵泡或卵巢體積增大）。四是子宮內膜取樣（若有異常出血），排除子宮內膜增生或惡性轉變，尤其是長期無排卵者。

治療方法 視生育與否

治療月經不規則的重點在於找出病因並依據病人的生育計畫給予對應治療，原則如下：

方向1：無生育需求者 荷爾蒙治療：口服避孕藥能有效調整周期，降低子宮內膜癌風險，也能改善痘痘與多毛。 黃體素周期治療：適合不能使用雌激素者，如：每月單用口服黃體素10至14天。

方向2：有生育計畫者 生活型態調整：體重減輕5%至10%即可顯著改善排卵，是多囊性卵巢症候群病人的第一線治療方法。 排卵誘導藥物：首選為Letrozole（芳香酶抑制劑），效果較Clomiphene佳且多胎機率較低。若口服藥無效，可進一步使用針劑式的hMG或FSH。 若無反應者可考慮：腹腔鏡卵巢鑿孔術（Ovarian Drilling）或輔助生殖技術（如：人工授精或試管嬰兒）。

根據2023年「Human Reproduction Update」的一項系統性回顧顯示，排卵障礙占女性不孕症的25%至30%。多囊性卵巢症候群導致長期無排卵與黃體素不足，不僅影響受孕，也會增加子宮內膜增生甚至癌變的風險。此外，若因高泌乳素血症或甲狀腺異常引起月經失調，也會影響正常的性荷爾蒙分泌與排卵機轉，需盡早治療。

降低機率 定期做檢查

賴宗炫表示，盡管部分原因無法完全預防，但以下五個方法仍可降低月經失調的機率：

月經不規則雖然常見，但仍然可能是身體發出的警訊。從青春期到更年期，每個階段的女性都可能面臨不同的月經問題，若伴隨痘痘、多毛、體重上升或不孕問題，更應尋求婦產科醫師協助。及早找出原因，搭配適當的治療與生活方式調整，不僅能改善周期，也有助維護長期的生殖與內分泌健康。

（本文由「健康醫療網」提供）