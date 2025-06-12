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早餐吃「優格+水果+穀片」 當心血糖飆高

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醫師提醒，應檢視早餐糖分攝取。（本報資料照片）
醫師提醒，應檢視早餐糖分攝取。（本報資料照片）

日常飲食如果選擇錯誤，可能成為導致疾病的根源。「生活習慣病」如糖尿病、高血壓、高血脂等，往往就是由長期錯誤的飲食習慣所導致。有些人迷信吃什麼東西健康，但觀念有誤往往反而成為疾病的元凶。

由日本心血管外科醫師坂本昌也、内分泌内科醫師高橋誠共同著作「世界一の心臓血管外科医が教える 善玉血液のつくり方」一書中指出，市面上有許多被認為有益健康的食品，例如：優格、納豆、橄欖油、亞麻仁油、燕麥、堅果等，它們確實含有豐富的營養素，對身體有好處。但若單純認為「只要吃這些就能維持健康」，那就太過簡化了。

醫師介紹一個50多歲女性的病例，她每天早餐都吃「優格＋蜂蜜＋水果＋穀片」，每一樣看似是健康的組合，但血液檢查卻檢出中性脂肪（三酸甘油酯）與糖化血紅素（HbA1c，血糖的指標）偏高；深入了解後發現，她習慣吃甜味優格，有時甚至還會加果醬，這種飲食方式反而造成糖分攝取過多，恐造成血糖飆高，對健康不利。

即便是能產生好菌、對腸道健康有益的優格，如果再加上過量的果醬或糖，反而可能促進腸內壞菌增生，適得其反。因此，調整甜優格習慣是必要的，健康飲食不應只關注食物本身，更要留意其食用方式。

此外，長期保持健康的人，往往不只靠吃優格維持健康，而是全方位地在生活中實踐多項良好習慣。他們不會只偏重飲食，而是在無壓力的範圍內，全方位照顧身體的需要。

換句話說，若你自認「吃優格就能健康」，但忽視其他生活習慣，那麼即便飲食再健康，也不見得能看到效果。這樣的情況在其他標榜零卡的食品中也時有所見，千萬不可大意。這世上並不存在「吃了就無敵」的神奇食材。健康的關鍵，在於從飲食到運動整體打造可持續的生活習慣。

想要維持乾淨、流暢的血液循環，以下是幾項重要的飲食原則：

•主食、主菜、副菜要均衡（避免單一食材長期重複）。

•少吃加工食品，多選自然食材。

•檢視早餐糖分攝取（例如：燕麥＋水果＋優格這個「糖分三重奏」就須特別留意）。

•把「偶爾放縱」的次數具體量化，避免放縱次數過多。

•注重進食順序，例如採用先吃蔬菜的原則，避免血糖劇烈波動。

其實導致血液變得濃稠、增加心血管疾病風險的原因，不只是「吃什麼」，而是「怎麼吃」，特別是糖類與脂肪攝取過多，尤其是在深夜進食，更是風險最大。因此，決定健康與否的關鍵，在於飲食質與量的平衡。

血糖 血脂 糖尿病

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