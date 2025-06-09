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喝綠茶替代喝咖啡 皮膚光亮、浮腫消退…有10大好處

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網友與專家分享喝綠茶替代咖啡後，對身體產生的益處。(圖/AI生成)
網友與專家分享喝綠茶替代咖啡後，對身體產生的益處。(圖/AI生成)

早上該喝茶還是喝咖啡提神，每個人看法不同，不過喝茶的好處可能比想像中多。Eat This, Not That報導，網路論壇Reddit上的一篇貼文引來多位網友分享不喝咖啡改喝綠茶的結果；同時記者也諮詢認證營養師波恩（Serena Poon）的專業意見。

以下是喝茶替代咖啡後的十個好處。

1.溫和醒腦 焦慮降低

一位網友說，他發現自己變得更冷靜，焦慮感降低。另一位網友表示，喝茶更能維持精神，較少短時間振奮後崩潰的感覺。還有網友說，想要快速提振精神時會喝咖啡，而喝茶適合早上溫和地醒腦。

2.加速代謝 控制體重

波恩說，如果早上想用較溫和的飲料替代咖啡，綠茶是很好的選擇。綠茶含有兒茶素與咖啡因，是天然的代謝加速器。雖然這不是萬靈丹，綠茶結合健康的生活型態對脂肪氧化與維持體重有些許助益。選擇有機、公平貿易的綠茶更佳。

3.強力抗氧化劑 減緩老化

波恩說，綠茶富含兒茶素，特別是其中的「表沒食子兒茶素沒食子酸酯」（EGCG）是一種有效的抗氧化劑，能中和有害的自由基。這些化合物有助於細胞健康、降低氧化壓力，甚至可能從裡而外減緩老化過程。

4.皮膚光亮 減少浮腫

波恩說，EGCG不只保護皮膚免於紫外線傷害，也能促進膠原蛋白的完整性與皮膚再生。綠茶可能有助於減緩濕疹、頭皮屑等皮膚發炎狀況，促使皮膚健康光亮。其中含有的天然咖啡因與單寧能減少浮腫。

5.減緩發炎 增免疫力

波恩表示，綠茶提供如EGCG強大的免疫增強劑，能減緩發炎，增進免疫細胞功能、抑制病毒與細菌複製，同時亦增進免疫韌性的關鍵因素之一的腸道健康。

6.維持好的膽固醇濃度

波恩說，研究顯示持續喝綠茶有助於降低體內低密度膽固醇（LDL），並維持高密度膽固醇（HDL）的濃度，日常飲用對心臟有益。

7.保持專注 維持精神

波恩表示，綠茶含有茶胺酸（L-theanine），此種胺基酸能與咖啡因協同作用，讓人保持專注，但不像咖啡會同時導致緊張、皮質醇濃度暴漲後暴跌。

喝綠茶能優雅地維持精神，又保護腎上腺與平衡情緒。

8.腦部健康 增記憶力

波恩表示，歸功於EGCG等強力抗氧化劑，綠茶可能有助於增進記憶力、學習力與長期腦部健康。綠茶促進冷靜警覺度，並避免神經元承受氧化壓力，對於降低年紀相關的認知退化風險很重要。

9.對抗蛀牙 減緩口臭

波恩說，綠茶可對抗蛀牙、牙齦疾病與口臭，相較酸性的咖啡是更溫和的選擇，從裡到外讓人保有健康的笑容。

10.荷爾蒙與血糖平衡

波恩說，對於處於荷爾蒙不平衡的女性，如多囊性卵巢綜合症（PCOS）、雌激素優勢（estrogen dominance）患者，綠茶有助於降低發炎，提高胰島素敏感度，不像咖啡可能伴隨血糖起伏的副作用。

血糖 免疫力

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