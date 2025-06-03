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西瓜消暑氣但性寒、生冷 中醫提醒不宜在晚間吃

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研究發現，西瓜含有「瓜氨酸」，可以使血管放鬆、充血，具有壯陽、降血壓等效果，但晚間如果吃太多，就容易會頻尿影響睡眠；示意圖。（圖／123RF）
研究發現，西瓜含有「瓜氨酸」，可以使血管放鬆、充血，具有壯陽、降血壓等效果，但晚間如果吃太多，就容易會頻尿影響睡眠；示意圖。（圖／123RF）

步入夏季，氣溫炎熱，西瓜成為最受歡迎的當季水果，但有說法稱，不要在晚上吃西瓜，這是真的嗎？中醫師表示，西瓜屬於涼性食物，腸胃功能較差的人確實不宜在晚間吃瓜，建議餐後立即食用，幫助消化，補充水分。

研究發現，西瓜含有「瓜氨酸」，可以使血管放鬆、充血，具有壯陽、降血壓等效果。此外，西瓜富含多種維生素和礦物質，鉀可利尿，促進水分排除，改善排尿不順、尿道炎及水腫等。

從營養學觀點來看，西瓜含有大量水分，以及豐富維他命C，清涼解渴。不過，糖尿病患及腎功能不全者均不宜多吃，一旦攝取過多糖分，恐影響血糖控制，以及增加腎臟代謝的負擔。

至於傳統中醫如何看待西瓜？李時珍「本草綱目」記載「西瓜、甜瓜，皆屬生冷，世俗以為醍醐灌頂，甘露灑心，取其一時之快，不知其傷脾助濕之害也。」，認為，吃西瓜不能貪快、貪多。

台灣中醫師陳潮宗說明，西瓜的果實性味甘、寒、無毒，具有清暑、瀉火、泄熱、收澀汗液等作用。夏季食用，清涼解渴，效果類似中醫名藥「白虎湯」，所以被比喻為「天然的白虎湯」。但因西瓜過於甘寒，如果脾胃較虛弱，一下子吃太多，就容易引起腹瀉。

西瓜。（圖／123RF）
西瓜。（圖／123RF）

另外，晚間如果吃了太多西瓜，水分攝取太多，就易有頻尿、夜尿，以致半夜多次醒來上廁所，影響睡眠。再者，正值生理期、易手腳冰冷的女生也應該適量食用。陳潮宗建議，在午餐後、運動過後食用，消暑、助消化，且補充水分。

(NOW健康，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=66964)

4族群慎吃西瓜 (資料來源/元氣網)
4族群慎吃西瓜 (資料來源/元氣網)

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