吃碳水化合物不可怕 維持血糖穩定 醫師傳授4大招

專家提醒，碳水化合物並不可怕，「吃了不動」才會造成身體出問題；示意圖。（圖／123RF）

近年來養生觀念提升，許多新興飲食法如低醣飲食、地中海飲食法等受到關注，但有不少人聞「碳水」色變，擔心吃多了太多碳水化合物不利於健康。醫師指出，碳水化合物也是人體必需的營養素，攝取不足可能反倒對健康造成負面影響，比起完全避開碳水，正確的攝取和搭配運動才是重點所在。

台灣林口長庚醫院內分泌暨新陳代謝科許哲綸表示，碳水化合物是身體最直接的能量來源，攝取不足容易導致疲累無力，還會影響運動表現，降低代謝和健康狀態。此外，原型碳水，如全穀類含有豐富的纖維和抗氧化物，一碗燕麥的膳食纖維就比一盤高麗菜還多，因此要確保每日纖維量攝取足夠，碳水幾乎是必不可少的來源。

許多人害怕碳水的原因是擔心血糖 波動。許哲綸表示，對糖尿病 患者而言，減少碳水攝取確實能在短期內減少血糖波動，但非肥胖的糖友過度減碳可能導致營養不良，加上缺乏運動，長期將造成更多問題。他也提供了四項建議，讓大家在攝取碳水的同時維持血糖穩定：

選對碳水的種類：很多人以為所有的主食類都是純碳水化合物，其實全穀類、五穀雜糧、根莖類等「原型碳水」含有豐富的的纖維素和蛋白質，以這些食材為主食再額外搭配蔬菜和蛋白質，就能減緩升糖速度。

調整進食順序：建議「先吃菜、再吃肉、最後吃飯」，延緩碳水的吸收速度，讓血糖平穩上升。

分配碳水的攝取時機：空腹後第一餐最容易讓血糖波動。白天不需要進行高強度體力勞動的人，可在早餐減少碳水攝取，將主力放在中餐和晚餐。

飯後動一動：飯後散步或簡單活動都能幫助肌肉吸收血糖，是最自然、有效的降血糖方式。

許哲綸強調，碳水化合物並非健康的敵人，真正的問題是現代人活動量不足。當身體缺乏活動，碳水提供的能量無處消耗，只能轉為脂肪儲存，缺少運動也是血糖難以下降的一大原因。他指出，許多運動員特別是長跑選手，最重視的營養就是碳水化合物，因為這是最高效的能量來源，對本身有在運動或想建立運動習慣的人來說，碳水化合物是不可或缺的良伴。只要注意攝取方式、選擇優質碳水並配合規律運動，碳水化合物同樣可以成為維持健康的重要一環。

（本文由「健康醫療網」提供）