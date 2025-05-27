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吃肉血糖也失控？混合1類成分要注意

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糖尿病醫師建議用魚類、豆類取代高脂肪肉類。(圖／123RF)
糖尿病醫師建議用魚類、豆類取代高脂肪肉類。(圖／123RF)

大多數人都知道要控制血糖數值，日常飲食中就必須避開精緻碳水化合物，另外還有一種說法是吃大量蛋白質也會導致血糖飆升，究竟該怎麼吃才能顧及健康呢？日本糖尿病專科醫師市原由美江就對此作出解釋。

事實上，碳水化合物、蛋白質、脂肪這三大營養素都會對血糖值產生影響，血糖升高是進食後的自然現象，但是如果超過正常範圍，就要小心糖尿病危機。

而碳水化合物之所以被視為造成高血糖的元凶，是因為它被人體消化吸收的速度最快，所以對血糖的影響也最劇烈，至於蛋白質消化的時間約為4～5個小時，血糖波動曲線相對平緩，脂質消化吸收的時間則長達約10個小時。

所以結論是蛋白質的確會讓血糖升高，但並不會讓血糖在短時間內飆升。

市原由美江解釋，蛋白質會促使身體分泌「腸泌素（腸促胰激素）」，它會刺激胰島素的分泌，幫助降低血糖水平，因此造成血糖飆高的元凶不是蛋白質，而是：含有大量脂肪的蛋白質，像是五花肉類，如果民眾吃下大量富含脂肪的肉，可能導致血糖升高。

所以有些人為了控制血糖，會採取「減少碳水攝取，多吃蛋白質」的原則，這樣的做法本身是沒有問題的，但如同前面所述，高脂肪的蛋白質肉類容易造成熱量超標，增加肥胖、糖尿病風險，而肥胖又加劇胰島素阻抗，加速脂肪合成，形成不利於健康的惡性循環。

市原由美江建議，比起肉類，選擇魚類或豆製品更有利於血糖控制，而如果是糖尿病或者是腎病患者，也要注意蛋白質的攝取量，諮詢醫師制定適合自己的菜單。

血糖上升的元兇是高油脂肉類。(本報資料照片)
血糖上升的元兇是高油脂肉類。(本報資料照片)

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