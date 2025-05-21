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更年期提早+工作壓力 她靠3招2年甩肉27kg

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做瑜伽強化力量和柔軟度；示意圖。(圖／123RF)
做瑜伽強化力量和柔軟度；示意圖。(圖／123RF)

美國佛州的蜜雪兒因為更年期提早來到，再加上高壓的工作而暴肥，健康也亮紅燈，她靠著多喝水、健走和做瑜伽以及健康規律的飲食，兩年減掉超過60磅(約27公斤)，她說這些雖然都是小小改變，但持之以恆也能讓身體有極大變化。

商業內幕（Business Insider）報導，蜜雪兒今年42歲，她兩年前突然發現她幾乎不認得自己的身體，五年間她胖了38磅，還出現高膽固醇、高血糖以及足底筋膜炎，但過去的她不是這樣，她20幾歲時很常跑步，很喜歡跑5K。

蜜雪兒25、26歲時開始出現卵巢早衰的症狀，例如不孕，30歲時抽血檢查證實她正處於圍停經 ，比一般婦女早約15年，她35歲時開始擔任一所中學的副校長，工作耗時費力，常常在上學時間前就開始工作，學生都放學才下班，她變得沒時間運動、每日忙碌、飲食不正常也不規律，常以點心代替正餐。

蜜雪兒40歲時去愛爾蘭旅遊慶生，她看著照片中在各處拍照的自己，心想「天啊，我得做些改變」；她換到壓力較小的教育科技相關工作，並在工作中認識一個健康相關的app「Personify Health」，於是她註冊並開始記錄自己的步數和喝水量，她在第一年減掉38磅，隔年減掉23磅。

蜜雪兒目前在「體重控制」階段，要把體重維持在目前數字上下幾磅的範圍內，她說自己現在體力好很多，不再像過去那樣常疲累不堪，高膽固醇和高血糖都沒了，她也分享她建立來減重的三個習慣。

起床先喝一大杯水

蜜雪兒以前不常喝水，有時候一天只喝8盎司的水，她開始減肥後目標是一天至少喝72盎司或九杯水，她說這對她來說是最難的，但做紀錄有幫助，她每天早上醒來第一件事就是喝一杯8盎司的水並記錄到App，接下來的時間她會用有刻度的杯子喝水並記錄進度。

報導指出，喝水能抑制食慾並達到熱量赤字，因此對瘦身有助益。

從跑步改成健走

蜜雪兒40歲時想重拾跑步，但膝蓋和臀部已無法負荷，她在App上諮詢個人教練，對方建議她要著重阻力訓練，因為肌肉會隨年齡流失，增肌會提升新陳代謝、燃燒脂肪，對減重有幫助。

蜜雪兒從那之後一周進行三次循環訓練，其他時間會健走，也會做瑜伽，在伸展之餘仍強化力量和柔軟度。

藜麥取代白米飯

蜜雪兒使用名為Kickoff的App，將每一餐拍照後記錄，如果她吃了漢堡和薯條，App就會建議她下一餐吃個低碳水化合物的配菜，例如沙拉，她漸漸建立健康的飲食習慣，例如以藜麥取代白米飯，忙碌時也會控制分量、吃得均衡。

建立健康的飲食習慣，減重才沒有壓力。(圖／123RF)
建立健康的飲食習慣，減重才沒有壓力。(圖／123RF)
更年期提早到再加上工作壓力大而暴肥；示意圖。(圖／123RF)
更年期提早到再加上工作壓力大而暴肥；示意圖。(圖／123RF)
想要減肥後，一天至少喝72盎司或9杯水。（圖／123RF）
想要減肥後，一天至少喝72盎司或9杯水。（圖／123RF）

App 血糖 減重

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