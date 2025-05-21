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益生元纖維 4食物助腸道恢復活力

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黑麥麵包中阿拉伯木聚醣是保健界的新寵兒。(圖／123RF)
黑麥麵包中阿拉伯木聚醣是保健界的新寵兒。(圖／123RF)

隨著年齡增長，人的消化系統也會老化，過了40歲以後，身體代謝功能下降，腸道蠕動速度也會減緩，是腸道菌叢容易出現失衡的時期，日本營養師藤倉詩織就和大家分享平日可以吃些什麼，來讓腸道恢復活力。

近年日本流行「腸活養生」，實際上，具體來說就是透過飲食、運動和規律作息來改善腸道環境改善，尤其經常便秘、腹脹、腹瀉的族群更要特別注意。藤倉詩織就在「Yoga」網站指出中年後要保養我們的消化系統，關鍵在於透過飲食來維持腸道內益生菌的比例。

提到腸道健康，不得不提到膳食纖維，膳食纖維可以分成很多種，其中一種就是「可發酵膳食纖維」，又稱「益生元纖維」，它特別容易被腸道益生菌發酵吸收，成為好菌的能量來源。

而在發酵膳食纖維的過程中會產生一種短鏈脂肪酸，能夠幫助修復腸道黏膜、抑制有害細菌的生長並且刺激腸道促進蠕動。

既然我們知道可發酵膳食纖維能幫助調節腸道環境，那日常飲食中該如何找到它呢？營養師推薦含有果膠、菊糖、β-葡聚醣、阿拉伯木聚醣的食物，並列舉出以下四種：

綠色奇異果

綠色奇異果含有果膠成分，果膠屬於可發酵的膳食纖維，在水果中之中它的纖維含量在前段班，忙碌的早晨或下午很適合吃一顆來補充營養。

糯麥

糯麥近期在日本暴紅，它是大麥的一種，口感Q彈熱量又比白飯低，更重要的是含有豐富的β-葡聚醣，添加到日常主食中就可以幫唱腸道補充益生元。

牛蒡

大多數的水溶性纖維都是可發酵纖維，而牛蒡中的菊糖成分就是一種水溶性纖維，推薦將它和納豆、味噌、優格等富含益生菌的食品作搭配，增強保健腸道環境的功效。

黑麥麵包

黑麥麵包又裸麥麵包，黑麥本身是一種高纖維的穀物，並且含有豐富的「阿拉伯木聚醣」（Arabinoxylan），是近年備受關注的營養素，作為一種益生元，阿拉伯木聚醣不僅能促進腸道好菌的生長，研究還發現它有優秀的抗氧化、調節血糖的功效，期待這種成分被廣泛應用在各類食品中。

綠色奇異果含有果膠成分，果膠屬於可發酵的膳食纖維。(圖／123RF)
綠色奇異果含有果膠成分，果膠屬於可發酵的膳食纖維。(圖／123RF)

日本 奇異果 血糖

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