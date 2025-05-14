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睡眠呼吸中止若「每小時暫停達2分鐘」恐腦細胞壞死

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醫師提醒，患有睡眠呼吸中止症血氧不足影響腦細胞，身體其他部位代謝也受牽連，圖為睡眠呼吸中止氧氣面罩設備和CPAP呼吸機；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，患有睡眠呼吸中止症血氧不足影響腦細胞，身體其他部位代謝也受牽連，圖為睡眠呼吸中止氧氣面罩設備和CPAP呼吸機；示意圖。（圖／123RF）

日常生活中偶爾打呼不在少見，可能因疲勞、飲酒、姿勢或過胖等因素所引起。但長期、持續性打呼，甚至呼吸暫停，則會危害健康。正常血氧濃度為99到100%，重度呼吸中止症患者可能降至85%以下，嚴重時每小時累計停止呼吸長達3至5分鐘。耳鼻喉科醫師示警，若單次呼吸暫停達2分鐘，很可能就會導致腦細胞壞死，千萬不可輕忽。

血氧若不足 罹癌率增40%

台灣弘光耳鼻喉科診所院長許文龍醫師表示，當我們呼吸進入腦和肺部，會經過鼻腔、口腔呼吸道，再到氣管、支氣管、細支氣管，一直到肺部肺泡，氧氣擴散進入血液內，才能供應到腦部。

在16歲頭部完整發育前，如果鼻部被打、撞到，易導致鼻中膈彎曲，鼻腔構造空間異常，就會形成鼻腔呼吸道阻塞。

鼻腔呼吸道的構造分為上、中、下共3對鼻甲、構成4個通道，呼吸主要是經過第2個通道，下鼻甲接近鼻孔，中鼻甲中間通道較大，可通往喉嚨，上方的結構有篩竇。當空氣流經鼻腔，鼻甲黏膜的擴張、收縮，會產生加溫、加濕、過濾髒污的作用，左右兩側的鼻黏膜會輪流充血，維持鼻腔生理功能。

研究顯示，患有睡眠呼吸中止症血氧不足影響腦細胞，罹癌率增加40%，身體其他部位代謝也受牽連。

淺眠、口乾、沒精神 要注意

身體細胞需要2大元素：養分和氧氣。養分從食道、胃、小腸、大腸等消化道而來，吸收的養分經過血液送往身體各部位；氧氣從呼吸道進入。有養分和氧氣，細胞才能存活，這是身體最重要的基本功能。

許文龍醫師指出，針對睡眠呼吸中止診斷，會先照X光片判斷是否呼吸通道有問題；其次會做血液檢測，檢驗是否有過敏或其他不正常數據；最後會利用醫療型測試儀器進行居家睡眠檢測，判定是屬於中樞型病變、阻塞型病變，或是混合型病變，並記錄1小時之內呼吸中止累計時間，測知血液和腦部含氧濃度。

基本上，打呼時血氧會降至90到85%，呼吸中止症患者經常掉到85%以下，常見症狀包括睡覺不安穩、睡覺時間拉長、嘴巴張口呼吸、早晨起床感覺口乾、頭痛等，因為夜晚腦部細胞無法正常進行汰舊換新，導致白天常常無精打采。

許文龍醫師說明，改善睡眠呼吸中止症的評估項目，包括結構部分如鼻中膈的軟骨、硬骨和基座骨是否有移位；觀察鼻甲的黏膜和骨頭的位置；以及中鼻甲和下鼻甲相關空間位置。除了將鼻中膈彎曲修正，鼻腔呼吸道空間的進階版重建調整，才能徹底解決構造問題。

呼吸道重建 手術可改善

許文龍醫師曾治療1名年約30歲男性，平常喜歡運動、練重訓，夜晚睡不好，枕邊人提醒有呼吸中止症，加上起床後感覺嘴巴乾痛，即使睡得再久白天仍感覺疲累，曾做過鼻中膈彎曲手術，呼吸卻仍感不順暢。檢查後發現血氧含量低於85%，X光片影像可看到鼻中膈彎曲改善，但下鼻甲黏膜腫脹嚴重，中鼻甲增生比正常人略厚，因而造成呼吸道阻塞，是導致呼吸不順暢的主因。

經過綜合診斷，許文龍醫師以內視鏡為該名患者修去1/3中鼻甲，下鼻甲的黏膜和骨頭向外打開，採用高頻無線電波治療去除多餘粘膜下組織。同時使用新材料在術後注射於傷口部位，加強黏膜再生，增進傷口癒合，促進細胞年輕化，讓新生黏膜有彈性。

在實施呼吸道空間重建進階版手術後，患者感覺呼吸道氣流暢通，夜晚減少呼吸中止頻率降低，白天不再精神不濟，本來運動半小時就會疲累和喘，現在運動1、2小時也感覺體力尚佳等實質性改善。

術後需運動 調整睡姿

許文龍醫師提醒，術後門診2週內回診複查，期間透過適當運動、睡眠姿勢調整、留意改正鼻部呼吸、勿用嘴巴的習慣，約2週後能調整到適應狀態，3個月內多運動有助於黏膜修復。

術後修復期間避免菸酒，飲食少辛辣、咖啡等刺激物，以免影響黏膜生長；若過敏嚴重患者，日常應留意地毯、灰塵、黴菌、小動物、蟑螂和塵蟎，甲殼類食物等過敏原，同時也要注重呼吸道保養。

此外，呼吸道異常包括鼻腔和口腔2部分，除鼻腔呼吸道重建調整，若口腔呼吸道有異常也需一併調整，建議尋求專業耳鼻喉科醫師諮詢並進行完整評估。

睡眠呼吸中止症有哪些症狀？

打呼、打鼾、嗜睡、精神不濟

有哪些併發症

高血壓

心肌梗塞

心律不整

心衰竭

心臟病

猝死

蛋白尿

糖尿病

哪些人容易得到睡眠呼吸中止症？

40歲以上的肥胖男性

更年期女性

頸圍較粗或先天顱顏異常者

心臟病 糖尿病 併發症

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