初老的中年大腦 可靠3個日常習慣挽救

大腦開始衰退的時間是20歲左右，除了腦細胞隨年齡增長而衰老死亡，生活壓力、飲食失衡、睡眠不足也會傷害大腦；示意圖。(圖／123RF)

女性更年期後，受荷爾蒙變化影響，腦力逐漸流失。母親節 ，陪媽媽做個腦力檢測。

人體器官組織的衰退，有平均老化的時間表，大腦開始衰退的時間是20歲左右，但真正有感是從40歲開始，除了腦細胞隨年齡增長而衰老死亡，生活壓力、飲食失衡、睡眠不足也會傷害大腦。

記憶力衰退 失智還健忘？

記憶力衰退到底是健忘還是失智呢？台北國泰醫院老人醫學科主任黃柏堯表示，年紀大了，記憶力本來就不如年輕人，有時候轉個身就忘記剛剛要做什麼。其實，忘東忘西可以被視為正常，可能是專注力、記憶力偏短，只要學習記憶技巧就能擺脫健忘的困擾。

黃柏堯指出，健忘是一種主觀認知衰退，可能因過度繁忙或者心不在焉，所以沒有把人事物進入記憶形成，或是記憶印象不深，但可以回想起來。失智則是旁人也感覺到行為改變，例如時間錯亂，分不清早晨、黃昏甚至一年四季，逐漸失去分辨時間的能力，可能出現日夜顛倒的情況。

排除其他疾病 2症狀恐失智

失智症有年輕化趨勢，黃柏堯提醒，如果家中長輩出現以下二大症狀，很有可能是輕度認知障礙或失智症初期，建議即早到特別門診、老年科、身心科進行詳細檢查。

1.情緒改變：明顯的憂鬱、恐懼及悲傷，個性變得易怒、疑心病重，常莫名生氣、情緒不穩定，家人認為是年紀大了變頑固。

2.社交能力下降：因為認知技巧退化，變得不愛社交，甚至拒絕參加社交場合；旁人可能以為是懶得出門，其實是不想與人交談。

「腦部功能不好不一定是大腦的問題，也有可能是其他疾病影響。」黃柏堯說，如果長輩有記憶方面的功能退化，應檢查是否有其他疾病，例如甲狀腺功能低下造成注意力不集中。

有些患者曾經小中風 過，但因症狀非常輕微沒有察覺，導致短期記憶變差，這類腦血管病變會損害腦部思考、記憶的區域。

遊戲、社交、運動 訓練腦力

日常有哪些事，可強化記憶力？黃柏堯表示，大腦是奇妙而複雜的器官，有思考、感知能力，也負責協調全身肌肉、骨骼。想要補腦、訓練腦力，不能只靠單一活動，盡可能手腦並用，或是連結到多個感官，例如透過視覺學習與記憶時，試著念出來，或是書寫加深大腦對訊息的記憶。

黃柏堯推薦培養3種生活習慣，可保持大腦的清晰並訓練邏輯，包括益智遊戲、社交活動、規律運動等，有助於刺激腦部並保持靈活。

1.益智遊戲：必須記住圖像、文字、位置、順序等，甚至是辨識空間關係，可強化記憶。

2.社交活動：如果少了人際互動，容易產生社交孤立及孤獨感；增強社交參與度，可以維持認知功能。

3.規律運動：運動可以增加腦部血液循環，大腦分泌多巴胺後，幫助舒緩壓力，讓五感更敏銳。

地中海飲食 養腦防失智

想要補充營養素提升腦力，抗氧化食物不可少，黃柏堯強調，多吃水果和蔬菜，尤其是高纖維質、富含維生素C及E的深綠色蔬菜，可對抗自由基產生的氧化壓力，減少身體發炎反應。魚油含Omega-3多元不飽和脂肪酸，是人體必需脂肪酸，其EPA與DHA能刺激神經細胞新生，可預防記憶力退化。

「地中海飲食鼓勵大量攝取蔬果、少吃紅肉、食用好油，加上適量的魚、蛋及白肉，是非常百搭的飲食模式。」黃柏堯分享，飲食習慣要規律、長期落實，進食之前先有意識每餐要吃多少食物，將健康飲食觀念融入生活中，搭配生活型態調整，運動、睡眠、疾病控制等多管齊下。