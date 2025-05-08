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7穴位每天按3到5分鐘 甩開脹氣與便祕

廖靜清
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經常脹氣、便祕，醫師指出，從中醫辨證論治角度來看，脹氣與便祕通常是臟腑功能失調所致，例如肝鬱容易氣機鬱滯、大腸腑氣暢通受阻、腸道津液失潤，糞便就難以排出。

如果氣血津液失衡引起氣虛、血虛，可能會因大腸平滑肌蠕動無力而便祕，或是津液不足、腸道失濡潤而大便乾燥不易排出。

台灣員榮醫院中醫部主任林親怡表示，中醫在調理臟腑、治療腸胃疾病的手段多樣，包括中藥內服、針灸以及外治法。林親怡說，針灸刺激經絡，可加速氣血循環、腸道蠕動，有效治療便祕，臨床上常取穴位，包括曲池、天樞、合谷、上下巨虛、足三里、太衝等，也可每天按壓這些穴位三至五分鐘，也能改善通便狀況，如果長期便祕，可增加按壓次數。

緩解脹氣、便祕7穴位

曲池穴：屬於大腸經的合穴，位在肘部橈側，手肘向內彎曲時靠近骨頭邊緣的地方。

天樞穴：屬於胃經的穴道，位在肚臍旁兩拇指橫寬處，多按壓可增加腸胃蠕動、改善腹脹。

合谷穴：位在手部虎口，大拇指與食指掌骨間靠近食指處，可改善消化不良、經痛。

上巨虛穴：上巨虛與大腸有關，由膝蓋下量約八個手指頭，接著從骨頭外開大約一拇指的位置。

下巨虛穴：下巨虛與小腸有關，從上巨虛穴的位置再往下量約四個手指頭左右的寬度，即為下巨虛。

足三里穴：位置在小腿前外側，外膝眼下約四指幅寬的位置，此穴功能調理腸胃。

太衝穴：肝經的原穴，位置在雙腳腳背，大拇趾和第二趾的指縫之間。

便祕

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