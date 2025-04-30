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國際珍奶日你喝了嗎？ 營養師指「這成分」傷心血管

記者廖靜清／台北即時報導
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珍珠奶茶不僅脂肪含量高，含糖量更是驚人，一杯下肚熱量超高。（本報資料照片）
珍珠奶茶不僅脂肪含量高，含糖量更是驚人，一杯下肚熱量超高。（本報資料照片）

4月30日是國際珍珠奶茶日，許多店家推出買一送一或特價優惠，香濃的奶茶搭配Q彈的珍珠，喝起來超過癮。台灣桃園長庚醫院營養師陳姿吟表示，珍珠奶茶的三大主角為茶、奶精、珍珠，從營養學的角度來看，一杯600克的珍珠奶茶，不僅脂肪含量高，含糖量更是驚人，一杯下肚熱量超高。

陳姿吟指出，珍珠是利用樹薯粉或木薯粉製成，另加入黑糖水去蜜出甜味，光是珍珠這個食材就屬於精緻澱粉，再加上精製糖。而奶茶的部分，如果是傳統奶精，主要是植物油、糖和添加劑的混合物，熱量高、營養低。「如果使用鮮奶，還有蛋白質、鈣的營養。」她說，不論是哪一種奶，都會讓人變胖。

陳姿吟強調，有些人喜歡喝傳統珍珠奶茶，因為加了奶精喝起來順口、溫潤，有「復古」的滋味。主要是奶精的植物性油脂特性，但是反式脂肪酸及高熱量也是特點，長期食用容易造成心血管負擔。再加上高果糖、精緻澱粉，萬惡成分喝下肚會造成肝組織的脂肪堆積、增加三酸甘油酯。

為什麼空腹喝珍珠奶茶容易有滿足感呢？陳姿吟說，因為含糖飲料空腹飲用容易快速吸收，但是雖然身體快速得到能量，過2、3個小時又餓了，反而打亂進食的節奏，且容易攝入過多熱量，讓血糖飆高、脂肪囤積。

依國健署「每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%」的建議，一杯600克的珍珠奶茶平均熱量700大卡、含糖量約60克，已經超過一天的糖分攝取總量。陳姿吟提醒，即使選擇不加糖，珍珠、奶精隱藏的糖分也很驚人。

如果真的嘴饞、想咀嚼加料的手搖飲，陳姿吟建議，選擇麥片穀飲、燕麥奶，「至少這些品項含有膳食纖維、植物性蛋白，減少罪惡感。」她說，若想要進行飲食控制，點選配料時要避開芋圓、珍珠這類的精緻澱粉配料，改選擇愛玉、寒天、蘆薈等熱量較低的配料種類。

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