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巧吃4類食物 保暖舒緩經痛

陳詩婷／康寧醫院營養師
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想要減緩經痛，除了吃止痛藥，營養補充更是舒緩經痛最根本的方法；示意圖。(圖／123RF)
想要減緩經痛，除了吃止痛藥，營養補充更是舒緩經痛最根本的方法；示意圖。(圖／123RF)

月經來潮的疼痛，是許多女性一輩子的夢魘，想要減緩不適，除了吃止痛藥外，對的營養補充是舒緩經痛最根本的方法。推薦舒緩經痛四種食材。

1.紅豆、紅鳳菜 補鐵質

女性月經來潮、大量失血的狀況下，補充足夠的鐵質非常重要。鐵是造血的重要營養素，常見含鐵食物，除了紅肉外，植物性的紅豆、紅鳳菜、紅莧菜的含量也很高。不過，植物性的鐵吸收率較低，建議搭配富含維生素C的食物一起食用，譬如吃紅豆時配水果，可增加鐵質的吸收。

紅豆也富含鎂離子，可幫助放鬆肌肉和穩定情緒，使子宮平滑肌放鬆，還能降低人對痛覺的敏感度，進而產生止痛作用，其他像巧克力、香蕉、深綠色蔬菜、全穀類等，鎂含量都很豐富。

2.老薑、桂圓 溫暖子宮

老薑含薑辣素，能幫助血液循環，讓人手腳暖和。中醫認為，老薑具有「發汗解表」的作用，適量跟桂圓（龍眼乾）一起吃，因為桂圓能刺激造血系統，鎮靜安眠作用，可以幫助溫暖子宮，促進經血的排放，特別適合偏寒性體質、經期有血塊、經期睡不安穩的女性。

3.黃豆補鈣 調節荷爾蒙

經痛與女性荷爾蒙釋放不調有關，醫學推測可能與子宮內膜前列腺素釋放增加導致，引起子宮平滑肌收縮強度太大，造成血管痙攣而疼痛。

黃豆富含天然雌激素大豆異黃酮，在人體具有雙向調節荷爾蒙的好處。也就是當荷爾蒙過低時，大豆異黃酮能促進荷爾蒙的分泌；相反的，若荷爾蒙分泌過量，大豆異黃酮則會競爭雌激素受體，讓荷爾蒙分泌趨於正常。

黃豆及其製品具有豐富的鈣質，可以幫助放鬆肌肉、穩定情緒，其他像黑芝麻、牛奶、乳製品也都是補鈣很棒的食物來源，在經期時適當補充，可以緩解經痛的不適。

4.堅果、深海魚 抑制發炎

巴西的研究發現，針對有經前症候群的女性，在生理期間補充富含Omega-3脂肪酸的食物，經食用3個月後，經期不適的症狀得到顯著改善，其效果可持續到第六個月。因其與Omega-3脂肪酸能抑制前列腺素的生成有關，因而降低發炎反應引起的疼痛感。

常見富含Omega-3脂肪酸的食物，如各類堅果（亞麻仁籽、核桃等）以及深海魚類（鯖魚、鮭魚、沙丁魚等），建議女性可以適量安排在每天的三餐。堅果類每天一把，魚類每天一個手掌大小，即能達到不錯的保健效果。

想要根治經痛，平時也應少吃冰涼食物，因為身體遇寒則瘀，當經血瘀塞，排放不易的狀況就容易造成疼痛；睡覺時也可以使用暖暖包或熱敷袋，放在腹部保暖，有助改善經期的不適。

舒緩經痛綠拿鐵

食材：紅鳳菜半碗、紅豆1湯匙、黃豆2湯匙、亞麻仁籽1湯匙、桂圓3顆、老薑1片、香蕉半根

作法：全部食材丟入果汁機，攪拌均勻即可。

功效：

1.紅鳳菜及紅豆富含鐵質，屬性偏溫，能促進血液循環。搭配富含維生素C的香蕉，有助鐵質吸收。

2.黃豆富含大豆異黃酮及鈣質，能調節體內荷

爾蒙，有助放鬆肌肉。

3.亞麻仁籽含豐富的Omega-3脂肪酸，能抑制發炎，減緩疼痛。

4.老薑及桂圓有助溫暖子宮，幫助經血排放。

舒緩經痛綠拿鐵。(圖／營養師陳詩婷提供)
舒緩經痛綠拿鐵。(圖／營養師陳詩婷提供)

核桃 巴西 牛奶

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