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24小時血糖監測 手機掃一掃 糖友飲控更容易

記者黃羿馨
連續血糖監測可以評估血糖的高低趨勢，包含用藥、飲食、運動、睡眠等，每隔5分鐘就會記錄。（圖／中醫大新竹附醫提供）
連續血糖監測可以評估血糖的高低趨勢，包含用藥、飲食、運動、睡眠等，每隔5分鐘就會記錄。（圖／中醫大新竹附醫提供）

一名70歲婦人為30年遺傳性第二型糖尿病患者，必須吃3種血糖藥、打2針長效胰島素控制血糖，雖然她已避開碳水化合物，但糖化血色素仍超標。醫師建議她使用血糖監測機，她才發現原來愛吃的水果讓她血糖飆高，在監測幫助下血糖恢復正常。

台灣中國醫藥大學新竹附設醫院新陳代謝科醫師謝明蓁指出，過去測血糖每天要扎針，不只痛，也不知道什麼時候測量，還要搭配酒精棉片、針頭，紀錄也略顯麻煩。現在連續血糖監測，比較不侵犯式，只要黏貼一個約50元硬幣大小的裝置在手臂，用手機掃描，就可以知道當下的血糖值。

謝明蓁說，連續血糖監測可以評估血糖的高低趨勢，包含用藥、飲食、運動、睡眠等，每隔5分鐘就會記錄，手機軟體可以自動繪製連續血糖的變化，一目瞭然，目前可置放連續24小時約兩周的時間。

謝明蓁說，該名患者裝了血糖監測後，發現只要吃了她愛吃的芭樂或聖女番茄等水果，血糖就會飆高，甚至可以飆到250，她過去以為只要不吃澱粉或碳水化合物食物就會降血糖，原來有些水果是升高糖指數的大魔王。

該名患者根據血糖監測數據，了解自己的血糖波動，學習如何調整飲食和運動，以及如何處理低血糖和高血糖的情況。科技發達可輔助慢性病提高病人的自我管理能力，減少糖尿病併發症的風險。醫師也可制定更為精確的治療計劃，並給予患者更具體的衛教指導，幫助患者改善血糖控制情況。

謝明蓁建議，糖尿病患者仍要均衡飲食，澱粉也不是完全不碰，可把精緻的澱粉，改成例如糙米或五穀等，原形食物的澱粉來源包括地瓜、南瓜還是可以吃，只是份量仍要注意，要吃纖維就多吃蔬菜，搭配優質原型蛋白質，豆腐魚肉雞肉白肉等，以及多喝水，飲食要細嚼慢嚥，再加上運動，就可以降血糖。

血糖 糖尿病

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