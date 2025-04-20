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頭昏無力？節氣「穀雨」溼氣重 中醫授護脾胃、消水腫最佳食物

記者廖靜清／台北即時報導
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節氣「穀雨」後，天氣轉為溫暖偏熱，雨水明顯增多，中醫師呼籲，要注意健脾、祛濕。（本報資料照片）
節氣「穀雨」後，天氣轉為溫暖偏熱，雨水明顯增多，中醫師呼籲，要注意健脾、祛濕。（本報資料照片）

20日是春天最後一個節氣「穀雨」，天氣轉為溫暖偏熱，雨水明顯增多。台灣康華中醫診所院長張家蓓表示，溫度上升以及雨水的增加，不只空氣中的濕度上升，人體的濕邪及熱邪若未及時排出，會出現頭昏沉重、四肢無力等症狀，覺得全身提不起勁，這可能是「身體溼氣重」。

張家蓓指出，廿四節氣來到穀雨，中醫的「春養肝」觀點也漸漸要轉到保養「脾經」，這段時間正是調脾健胃、疏肝去濕的好時機。她強調，「袪濕健脾」顯得相當重要，可透過食物、作息調養，將多餘的水分排出體外。尤其，濕邪和熱邪停滯在體內，不僅影響脾胃運作，還會引發皮膚搔癢問題。

近日天氣潮濕悶熱，她說，診間來諮詢皮膚病的人變多了，患者大多是搔癢、紅疹、結痂、脫屑、水泡，連呼吸道過敏也蠢蠢欲動。「主因是濕氣，當體內濕氣排不出去，會妨礙脾胃功能，造成身體慢性發炎。」張家蓓提醒，當濕氣淤積體內，容易覺得疲累，各種毛病也跟著來，包括疾病反覆發作難癒。

節氣穀雨該怎麼吃呢？張家蓓說，此時宜養脾，而養脾的關鍵就是正確飲食，包括口味清淡、避開生冷寒涼的食物以及含糖的冰飲。建議多吃排濕氣的薏米、赤小豆、糙米、地瓜等，這些食材含有豐富的纖維，能重整腸道、幫助排毒，亦有助於降低血糖

張家蓓強調，天氣漸漸變熱，今年氣溫有較往年高的趨勢，雖然還未到端午節，但溫度已經直逼30度，已經有病人求診刮痧。她呼籲，多補充鎂穩定情緒與體力；礦物質鎂可調節肌肉和神經，讓體溫不會一下子升那麼快。多吃天然、新鮮未加工的食物，例如玉米、全穀類、椰子水、深綠色蔬菜等，為度過盛夏打下基礎。

另外，要減少熬夜以提升肝的修復能力，張家蓓表示，「子午覺」可增進睡眠品質。子時大睡、午時小憩，讓身體得到充分的休息、筋絡氣血循環流通，有助於調節體內濕氣。

端午節 血糖

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