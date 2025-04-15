吃太鹹3事補救 比補水更有益
上一餐吃得特別鹹，你通常會怎麼辦？雖然我們的身體確實需要一些鈉，但長期攝取過多鈉可能會增加罹患心臟病或高血壓等嚴重健康問題的風險。因此，當你發現用餐比預期鹹時，該如何幫助身體加速排除過多的鈉攝取？
儘管鹽和鈉經常被互換使用，但兩者並不是同一回事。鈉是一種礦物質，是鹽中所含的元素之一。大部分的鈉來自於鹽。
根據台灣國健署指出，吃入過量的鹽，將使體內的鈉離子過多，從而在體內吸附大量的水分，導致血管內體液的增加，進而造成浮腫、水腫、血液量上升、血壓升高、心臟負荷加重以及腎臟水份排泄困難。
同時，血液容量增加意味著心臟需要做更多的工作，血管承受的壓力也更大。長期而言，額外的工作和壓力會使血管僵硬，導致高血壓、心臟病和中風，它還可能導致心臟衰竭。
有一些證據表明，過多的鹽分可能會在不增加血壓的情況下損害心臟、主動脈和腎臟，並且可能對骨骼也有害。較高的鹽分、鈉或鹹食的攝取與胃癌的發病率增加也有關。
另一方面，體内鈉太多也會造成鉀的流失而引起鉀的不足。當體內的鉀不夠時，容易產生四肢無力、食慾不振、嘔吐、全身倦怠，甚至還會造成心律不整等的心臟疾病。因此有高血壓、心臟病或腎臟功能較差的人，鈉攝取量應該妥善控制。
多數人認為，就算攝取了過量的鈉，只要喝很多水，大量排尿的話，應該就能將鈉排出體外，但其實每天能隨著尿液排出的鈉是一定的。除了多喝水之外，以下方式提供參考：
1.優先考慮含鉀食物。專家指出，鈉和鉀一起協作，維持體內的水分平衡。因此，如果你想對抗過多鈉的影響，增加鉀的攝取可以有所幫助，例如吃富含鉀的食物，像香蕉、柳橙、菠菜和地瓜，有助於平衡體內鈉的濃度。
2.多流汗。專家建議，藉由運動來流汗是吃完鹹食後重啟身體恢復的方式之一。運動有助血液循環，並通過汗水促進鈉的流失。由於水是汗水中的另一個主要成分，確保在運動過程中保持水分補充也很重要。
3.吃含水量高的蔬菜水果。專家表示，增加水分攝取並不是在特別鹹的餐後唯一的補水方法。選擇更多含水量高的食物，例如水果和蔬菜，它們也能幫助你稀釋並排出體內多餘的鈉。你可以選擇一些補水食物，包括黃瓜、西瓜和芹菜。
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