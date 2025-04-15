吃太鹹3事補救 比補水更有益

吃入過量的鹽，將使體內的鈉離子過多，從而在體內吸附大量的水份。(圖／123RF)

上一餐吃得特別鹹，你通常會怎麼辦？雖然我們的身體確實需要一些鈉，但長期攝取過多鈉可能會增加罹患心臟病 或高血壓 等嚴重健康問題的風險。因此，當你發現用餐比預期鹹時，該如何幫助身體加速排除過多的鈉攝取？

儘管鹽和鈉經常被互換使用，但兩者並不是同一回事。鈉是一種礦物質，是鹽中所含的元素之一。大部分的鈉來自於鹽。

根據台灣國健署指出，吃入過量的鹽，將使體內的鈉離子過多，從而在體內吸附大量的水分，導致血管內體液的增加，進而造成浮腫、水腫、血液量上升、血壓升高、心臟負荷加重以及腎臟水份排泄困難。

同時，血液容量增加意味著心臟需要做更多的工作，血管承受的壓力也更大。長期而言，額外的工作和壓力會使血管僵硬，導致高血壓、心臟病和中風 ，它還可能導致心臟衰竭。

有一些證據表明，過多的鹽分可能會在不增加血壓的情況下損害心臟、主動脈和腎臟，並且可能對骨骼也有害。較高的鹽分、鈉或鹹食的攝取與胃癌的發病率增加也有關。

另一方面，體内鈉太多也會造成鉀的流失而引起鉀的不足。當體內的鉀不夠時，容易產生四肢無力、食慾不振、嘔吐、全身倦怠，甚至還會造成心律不整等的心臟疾病。因此有高血壓、心臟病或腎臟功能較差的人，鈉攝取量應該妥善控制。

多數人認為，就算攝取了過量的鈉，只要喝很多水，大量排尿的話，應該就能將鈉排出體外，但其實每天能隨著尿液排出的鈉是一定的。除了多喝水之外，以下方式提供參考：

1.優先考慮含鉀食物。專家指出，鈉和鉀一起協作，維持體內的水分平衡。因此，如果你想對抗過多鈉的影響，增加鉀的攝取可以有所幫助，例如吃富含鉀的食物，像香蕉、柳橙、菠菜和地瓜，有助於平衡體內鈉的濃度。

2.多流汗。專家建議，藉由運動來流汗是吃完鹹食後重啟身體恢復的方式之一。運動有助血液循環，並通過汗水促進鈉的流失。由於水是汗水中的另一個主要成分，確保在運動過程中保持水分補充也很重要。

3.吃含水量高的蔬菜水果。專家表示，增加水分攝取並不是在特別鹹的餐後唯一的補水方法。選擇更多含水量高的食物，例如水果和蔬菜，它們也能幫助你稀釋並排出體內多餘的鈉。你可以選擇一些補水食物，包括黃瓜、西瓜和芹菜。