中風8成可避免？最新「預防」方針出爐

中風是2023年美國第四大死亡原因。（示意圖，路透）

據美聯社報導，最新提出的指導方針可以有效預防大多數的中風 。

根據美國疾病控制與預防中心的資料，中風是2023年美國第四大死亡原因，每年有超過50萬名美國人罹患中風。但其實，只要有更好的營養、運動和風險評估意識，高達8成的中風情形是可以預防的。

美國中風協會10年來首次提出預防中風的新指導方針，其中包括針對一般民眾和醫生的建議，這些建議反映出對中風患者及中風原因的深入瞭解，以及有助於降低風險的新藥。

密西西比大學醫學中心（University of Mississippi Medical Center）的中風醫師杜克（Sean Duke）指出，中風情形頻發的最主要原因需歸結於現代社會人們的生活習慣：久坐不動、飲食不佳，而降低中風風險的最好方法就是健康生活的簡單方針：健康飲食、多運動、不吸菸。

什麼是中風？

當部分大腦血流受阻或大腦血管爆裂時稱為「中風」，此情形會使大腦缺氧、造成損傷，導致思考、說話和行走困難，甚至死亡。

健康飲食如何降低中風風險

心臟協會表示，增加中風風險的幾個主要因素，包括高膽固醇、高血糖 和肥胖，皆可透過健康飲食改善。

協會推薦「地中海飲食」中的食物，如水果、蔬菜、全穀類及橄欖油，這些食物有助於降低膽固醇水平，並且可以適度限制紅肉和其他飽和脂肪的攝入，以豆類、堅果、家禽、魚類和海鮮取代。

另外，還可以少吃高度加工食品或含糖食品和飲料，這樣做也會減少卡路里攝取量，有助於控制體重。

活動身體有助於預防中風

提出新方針的團隊成員之一、腦科學家布什奈爾（Cheryl Bushnell）醫師表示，每天起身走動至少10分鐘可以「大幅」降低中風風險，並且定期運動還有助於降低血壓。

當然，運動越多越好： 心臟協會建議每周至少進行150分鐘的中度有氧運動或75分鐘的劇烈運動，專家還表示，如何做並不重要，無論是去健身房、在家附近散步或跑步，或在家中使用跑步機或踏步機都是很好的增加活動量方式。

減少中風危險因素「肥胖」

上述所提及的飲食和運動有助於控制中風的另一個重要危險因素—體重。而這次的新方針特別指出，監管機構已批准可大幅降低體重的新型藥物，作為降低中風風險的新工具。

指南現在建議醫生考慮開立包括胰妥讚（Ozempic）、Wegovy、猛健樂（Mounjaro）及Zepbound等減重藥物，給肥胖或糖尿病 患者。

不過，愛默蕾大學（Emory）醫院的中風專家拿哈布（Fadi Nahab）醫生提醒說，雖然藥物可以幫助患者，但健康飲食和多做運動依然很重要。

如何知道自己是否中風，該怎麼辦？

三種最常見的中風症狀包括臉部無力、手臂無力和說話困難，而其中最關鍵的是治療時機。

由於腦部損傷可能發生得很快，如果能及時就醫、快速治療中風，就能控制損傷程度。

中風專家創造了「FAST」口訣：F代表臉部（Face），A代表手臂（Arm），S代表言語（Speach），T代表時間（Time）。

最後也是最重要的一點：如果你發現自己或親友疑似出現中風症狀，請立即撥打911。