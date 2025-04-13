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媽咪乳汁不足有3類型 過度飲水不會增加分泌

中央社／台北13日電
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中醫師表示，建立穩定泌乳節奏是產後哺乳成功關鍵。（圖/123RF）
中醫師表示，建立穩定泌乳節奏是產後哺乳成功關鍵。（圖/123RF）

親餵增加媽媽與寶寶的親密感，但也可能帶給媽媽壓力與挑戰，中醫分析發生乳汁不足，可分為自覺型、被干擾型與體質疾病型，精準診斷是改善關鍵，過度飲水不會增加分泌。

台中宜蘊中醫診所院長李湘萍近日透過新聞稿指出，母體的乳汁分泌與飲食、作息、情緒及體質相關，若能釐清原因、適時介入，大多數哺乳困擾都可有效改善。乳汁不足分為3大類型，第1種是「自覺型乳汁不足」，實際奶量足夠，主要是信心不足，比較多出現在第一胎媽媽。

第2種是「被干擾型乳汁不足」，李湘萍解釋，產後3至8天是泌乳激素上升關鍵期，若在這個階段因定時餵奶、混合餵養、餵奶間隔過久或缺乏哺乳隱私等因素干擾，可能影響乳腺激素分泌，導致後續乳量逐步減少。

「體質或疾病型乳汁不足」則是第3種，產婦若患有妊娠高血壓糖尿病、多囊性卵巢症候群、甲狀腺異常或貧血等疾病，均可能干擾泌乳功能。李湘萍說，以中醫角度來看，氣血虛弱、肝鬱氣滯、脾胃功能失調等體質者，容易出現乳汁分泌不良的現象。

李湘萍分享曾在診間遇過1名新手媽媽因哺乳時間受限及壓力大，導致乳汁分泌明顯下降。經診斷屬「被干擾型乳汁不足」，體質為「肝鬱型」，使用柴胡、當歸、王不留行、白芍、茯苓等中藥處方進行疏肝解鬱、通絡下乳，同時搭配哺乳頻率調整與心理衛教，泌乳情況顯著改善。

李湘萍建議，建立穩定泌乳節奏是產後哺乳成功關鍵之一。建議每天餵奶或擠奶次數應達8至12次，間隔時間不宜過長，尤其在產後初期哺乳機制尚未穩定時，夜間如身體狀況允許，也可於半夜補1次哺乳或擠奶，有助於維持泌乳刺激，預防乳量減少或退奶情形發生。

孕媽咪常誤信喝湯補奶、每天灌水，李湘萍說，過度飲水並不會提升乳汁分泌，反而可能影響泌乳反射與身體代謝，水分攝取應適量，建議每天總量維持約2500至3000毫升；另外，有餵母奶者，每天建議額外攝取約500大卡熱量。

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