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咖啡「黃金喝法」每天3到5杯 護心防癌助健康

沈能元
醫師指出，喝咖啡並非愈多愈好或愈少愈佳，而是要剛剛好，就像是「U型曲線」，每天以450到500毫升最健康；示意圖。（圖／123RF）
醫師指出，喝咖啡並非愈多愈好或愈少愈佳，而是要剛剛好，就像是「U型曲線」，每天以450到500毫升最健康；示意圖。（圖／123RF）

「咖啡能降低心臟病與大腸癌風險，但每天該喝多少才剛剛好？」台北榮民總醫院遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，依兩篇國際研究指出，喝咖啡並非愈多愈好或愈少愈佳，而是要剛剛好，就像是「U型曲線」，以450到500毫升最健康。

張家銘說，許多人早上起床喝一杯咖啡，為新的一天揭開序幕，但有些人心裡會糾結，「喝咖啡真的沒問題嗎？有些說法，咖啡可能對健康不利。」而最新大型研究給出的答案恰恰相反，咖啡不僅無害，還對健康大有助益。關鍵在於「喝多少才是最理想的？」

最近兩篇重量級研究指出，首次清楚地指出咖啡健康效益的「U型曲線」。首先是荷蘭一篇研究，共追蹤1719位大腸癌患者超過6年，發現每天喝3到5杯咖啡（以荷蘭標準每杯125毫升計算），可以明顯降低癌症復發與死亡的風險。

另外，英國生物資料庫（UK Biobank）一項長達12年的大型研究也指出，每天喝2到3杯咖啡（每杯以150毫升計算），能明顯降低心律不整、心血管疾病與全因死亡率。這兩篇重要研究共同結論，喝咖啡以450到500毫升最健康。

為什麼咖啡喝對量會有這麼好的效果？張家銘指出，這要從分子醫學角度說起，現代人生活壓力、不健康飲食或環境因素，容易引起細胞內慢性發炎。慢性發炎就像「基因開關」被錯誤地打開，讓細胞容易老化或癌變。

而咖啡內含豐富的綠原酸、多酚與鎂離子，這些天然抗氧化劑能有效降低體內慢性發炎，關閉不好的基因開關，降低癌症復發機率，同時也穩定心律、維持血管彈性。每天適量的咖啡正好能穩定地發揮這些好處，喝太少作用不明顯，喝太多反而可能產生過度刺激，出現心悸或失眠，這就是所謂的「U型曲線效應」。

至於咖啡種類，張家銘說，相關研究建議，優先選擇新鮮研磨的黑咖啡，這類咖啡種類的多酚與抗氧化成分含量較高，保護效果也較明顯。避免添加過多的糖或奶精，保持咖啡的天然風味，就能獲得健康上的最佳效益。而喝咖啡的時機也很重要，建議選在上午，因為這是人體代謝與排毒最旺盛的時候，能更有效發揮咖啡中的抗氧化作用，同時避免下午或晚上喝過量，影響睡眠品質。

張家銘表示，咖啡這種看似平凡的飲品，其實正蘊藏著重要的健康訊息，若懂得掌握適當份量，就是現代養生之道。我們喝的不只是一杯咖啡，而是喝進生活的藝術，健康的智慧。

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