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瘦肚子、減少內臟脂肪 舉重效果特別好

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醫師提醒，身體不同部位脂肪，對健康危害程度不同，每周固定做有氧運動可減少腹部脂肪；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，身體不同部位脂肪，對健康危害程度不同，每周固定做有氧運動可減少腹部脂肪；示意圖。（圖／123RF）

引發心臟病、二型糖尿病等多種慢性病的「內臟脂肪」是身體最危險的脂肪類型。運動是減脂最重要的手段，其中又以阻力運動最有效，運動營養師建議「舉重」是能有效減少內臟脂肪的最佳運動。

內臟脂肪對健康威脅最大

肥胖是百病根源，人體各處脂肪的堆積，又以「內臟脂肪」對健康的威脅最大，因為此處的脂肪圍繞著體內重要器官，會增加心臟病、中風、癌症、第二型糖尿病和失智症等多種慢性病的風險。而要減少內臟脂肪，很重要的一件事就是要運動。不過很多人嘗試透過各種運動來減肥，成效卻不彰。因此你可能想問，哪種運動對於減少內臟脂肪最有效呢？

深蹲、伏地挺身提升肌力

「EatingWell」訪問運動營養師建議試試舉重，舉重是阻力訓練或肌力訓練的一種形式，透過鍛鍊特定的肌肉或肌肉群來提高肌肉健康，你可以透過舉啞鈴、使用重量器材甚至利用深蹲或伏地挺身來舉重。「舉重有助於透過增加肌肉質量來減少內臟脂肪，有助於提高靜止代謝率並促進脂肪氧化。」

為什麼舉重可以減少內臟脂肪？運動營養師說明，身體由肌肉和脂肪組成，兩者雖然重量相同，但脂肪占據更多空間，肌肉質量較為緻密、緊湊。

當你開始定期舉重時，身體組成會產生變化，包括內臟脂肪在內的脂肪量會減少，同時建立緊密的肌肉組織，甚至不需要限制卡路里攝取就能看到效果。

這可能是因為舉重會產生「後燃效應」，例如有氧運動會在鍛鍊期間燃燒卡路里，但是舉重則會通過運動後過量的氧消耗 (EPOC) 繼續燃燒卡路里，因此對減肥非常有效。

一項針對女性的研究發現，30分鐘的阻力訓練就能顯著消耗卡路里，並且效果在運動後長達14小時內都能觀察到，並且能提高靜止代謝率。

有助減少腹部脂肪運動

此外，舉重與其他形式的運動一樣，能幫助緩解壓力，這也有助於內臟脂肪的減少。

然而阻力訓練也並非燃燒內臟脂肪的唯一方法。每周三次、一次約30分鐘的有氧運動也能減少腹部脂肪。

有氧運動：快走、跑步、騎自行車、划船、游泳

高強度間歇阻力訓練：推動、拉動、蹲踞、硬舉、負重

各種部位脂肪 危害不同

身體不同部位的脂肪對健康的危害程度並不相同，從身體由下而上的部位堆積來看，大致分為：

臀腿脂肪：也就是常說的皮下脂肪，位於皮膚下方，用手可直接捏出一塊肉就是皮下脂肪的範疇，多數囤積在大腿和臀部，形成所謂「梨形身材」，雖然有礙美觀，但實際的危害最小。

腹部脂肪：即內臟脂肪，通常是啤酒肚的成因，也就是所謂「蘋果形身材」，這種脂肪在肌肉與腹部器官之間形成堅硬內層，一般認為它會將化學物質和激素釋放入血液而導致炎症，是最危險的脂肪類型。

胸部脂肪：大胸圍可能是肥胖的象徵，根據2012年一項研究指出，較大的乳房可能代表這些女性更傾向於出現危險的內臟脂肪。

頸部脂肪：研究顯示，頸圍愈大，罹患心臟病的風險愈高。頸部肥胖也容易阻塞呼吸道，影響睡眠，妨礙器官休息和再生，增加心臟壓力。

心臟病 糖尿病 中風

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