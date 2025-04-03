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蔬菜汆燙後冷凍 保鮮更久且能留住營養

王郁婷輯譯
汆燙蔬菜，再放進冰箱，這個方法只需幾分鐘，卻能讓蔬菜的保存期限延長數月。(本報資料照片)
汆燙蔬菜，再放進冰箱，這個方法只需幾分鐘，卻能讓蔬菜的保存期限延長數月。(本報資料照片)

買了新鮮蔬菜想做出營養的料理，卻總因為生活忙碌，趕不及在它們正鮮美時下鍋。美國註冊營養師Steph Grasso分享一個簡單又實用的廚房技巧——汆燙蔬菜，再放進冰箱，這個方法只需幾分鐘，卻能讓蔬菜的保存期限延長數月，大幅減少料理壓力。

Grasso表示，她推薦汆燙蔬菜的原因是，它可以幫助鎖住營養，讓食材保鮮時間更久，避免幾天後就在冰箱枯萎。「汆燙能阻止導致營養流失的酵素作用，保留營養價值。」汆燙的方式是先將蔬菜短時間燙過，再迅速放入冰水降溫。這個過程可暫停酵素活動，使蔬菜保持鮮豔色澤、脆嫩口感，同時防止營養流失。

另一位註冊營養師Katherine Metzelaar也認同這個做法，她指出，如果將蔬菜直接冷凍而不先汆燙，蔬菜內的酵素仍會繼續作用，導致營養流失。因此，汆燙蔬菜後冷凍的效果與市售冷凍蔬菜的加工方式相似，能確保其品質與營養。

冷凍蔬菜可保存多久？註冊營養師Shana Spence表示，經過汆燙的蔬菜在冷凍庫中可保存約八個月，但如果出現冷凍燒（Freezer burn），就應該丟棄。這也說明了汆燙蔬菜能大幅減少食物浪費。

此外，還可以根據需求分批冷凍，每次取用適量，避免一次烹調過多導致浪費。

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