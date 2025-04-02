心靈食療 吃7種水果提升幸福感

酪梨。（圖/AI生成）

水果除了給身體帶來營養外，對心理健康 也是頗有助益。愛丁堡大學心理學碩士博主「INSEEL心靈島嶼」介紹七種帶來心靈食療的水果，幫助你帶來滿滿的幸福感。

INSEEL指出，「食療」的理念是：天然食物具有一定的營養成分和藥用價值，透過合理的飲食結構和食物選擇，可以達到治病、防病、養生的目的。在調節情緒方面，食物也扮演著非常重要的角色。科學研究證實，有這7種水果可以幫助我們改善情緒，提升整體幸福感。

1.檸檬：富含維生素C，有助於維持血糖 穩定，從而減少情緒波動。除此以外，柳橙和葡萄柚這類柑橘類水果也具有這種功效。

2.藍莓：富含抗氧化劑和褪黑激素，有助於減少身體的發炎反應，可以提升情緒和認知功能。另外草莓、覆盆子等漿果類水果也富含同樣功效。

3.櫻桃：富含抗氧化劑和褪黑激素，有助於改善睡眠，提升整體幸福感。

4.酪梨 ：富含健康脂肪、纖維和多種維生素，非常有利於大腦健康和情緒穩定。

5.蘋果：富含纖維和維生素C，有助於維持血糖穩定。從而減少情緒波動。

6.鳳梨：

富含菠蘿蛋白酶，有助於改善消化系統，可以透過提高血清素水平來改善心情。