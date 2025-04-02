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3類食物吃多罹癌風險增 雞蛋一天一顆即可

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日本知名癌症專家佐藤典弘醫師提醒，白米飯、麵包精緻主食、加工肉類、全乳製品等3大類食物會增加罹患癌症的風險。（路透）
日本知名癌症專家佐藤典弘醫師提醒，白米飯、麵包精緻主食、加工肉類、全乳製品等3大類食物會增加罹患癌症的風險。（路透）

我們每天吃三餐，主食大多是麵包、麵條、米飯等。但日本知名癌症專家提出警告，這類含有大量碳水化合物的主食，食用後血糖易升高，血糖長期居高不下當心可能發展成癌症；而加工肉類、全乳製品也要節制。雞蛋很好，但一天一顆即可。

罹癌因素很多，飲食習慣也是與多種癌症息息相關的其中一項主因。根據日媒《週刊女性PRIME》報導，著有《戰勝癌症的長壽主食》、《戰勝癌症的長壽湯》的日本知名癌症專家佐藤典弘醫師提醒，3大類食物會增加罹患癌症的風險，包括我們每天吃的白米飯、麵包等精緻主食、加工肉類、全乳製品，甚至雞蛋都不要多吃，一天一顆就可以了。

●精緻主食 易讓血糖升高

佐藤典弘指出，白米飯、麵包、麵條等含有大量碳水化合物，食用後血糖易升高；血糖若長期居高不下，當心發展成癌症的可能性就會很高。限制碳水化合物、保持血糖水平低，不僅對節食重要，更有助於預防癌症。因此他常告訴癌症患者要限制白米飯、麵包和麵條等主食的攝入量，也向沒有患癌症的一般人提醒。

●加工肉類 證實具致癌性

培根、火腿、香腸、牛肉乾等加工肉類也要謹慎食用。世界衛生組織專家加工肉類與煙草、石棉等一起歸類為「有足夠證據顯示具有致癌性的食品」，最好不要食用過多。

研究表明，每日加工肉類攝取量每增加50克（約2.5根香腸或約4片火腿），罹患大腸癌的風險就會增加18%。因此如果每天早上吃四片火腿或兩三根香腸，罹患腸癌的風險與不吃這些食物的人相比會增加約20%。

●全乳製品 誘發腸癌風險增

一項研究調查發現，食用大量低脂乳製品的人，腸癌復發風險降低了40％，而那些食用大量普通乳製品的人患結腸癌（一種結直腸癌）復發的風險增加了60％。脂肪含量是乳製品致癌風險的關鍵。如果每天都要喝牛奶的人，建議喝低脂的。

有些連鎖咖啡店流行在咖啡加鮮奶油，甚至蔚為風潮，對此佐藤典弘也提出警示，直指喝咖啡加鮮奶油也是不太好的飲食習慣。鮮奶油、打發奶油等奶油，脂肪含量較高，要減少攝取，每天吃太多奶油會增加患癌症的風險。

雞蛋是相當優質的蛋白質來源，但一天能吃多少，一直以來也是有所爭議。佐藤典弘引用一份2017年一項針對日本人的研究數據指出，每天吃兩個或兩個以上雞蛋的女性，死於癌症的風險比每天吃一個雞蛋的女性高出 3.2 倍。美國的研究也表明，雞蛋攝取量增加，也會增加死於癌症的風險。因此佐藤典弘認為，每天限制吃一個雞蛋是明智的。

此外，也不要吃太多蛋黃醬，因為蛋黃醬也含有大量雞蛋成分。蛋黃醬即美乃滋（Mayonnaise）是一種由食用油加上蛋黃、檸檬汁、糖、醋等，另加一些調味料所製成的調味醬。

研究表明，雞蛋攝取量增加，會增加死於癌症的風險。（本報資料照片）
研究表明，雞蛋攝取量增加，會增加死於癌症的風險。（本報資料照片）
日本知名癌症專家佐藤典弘醫師提醒，白米飯、麵包精緻主食、加工肉類、全乳製品等3大...
日本知名癌症專家佐藤典弘醫師提醒，白米飯、麵包精緻主食、加工肉類、全乳製品等3大類食物會增加罹患癌症的風險。圖為加工肉類。（本報資料照片）

癌症 雞蛋 血糖

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