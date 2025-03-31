做全身流汗運動睡得好、增抗壓性 幫你甩掉「壓力肥」

壓力大就想狂吃美食，小心壓力肥。（圖／123RF）

不少人壓力大就想大啖美食，長期處於高度壓力下，身體為了應對會增加對食物的渴望，最終形成「壓力肥」。醫師表示，運動是很好的非藥物紓壓方式，但一定要全身流汗才有效，進而會睡得好而增強抗壓性，就不易發胖。

台灣家醫科醫師楊名權指出，運動是很好的非藥物紓壓方式，比較不愛動的族群，可選擇烤箱或蒸氣，「做完這些會很好睡」，因為有壓力就淺眠、失眠，甚至要仰賴安眠藥，這類藥物會降低代謝，也是易胖因素之一。

楊名權指出，感情、工作、經濟等生活壓力來襲時，許多人第一時間會透過「吃」來紓壓，例如炸雞、含糖飲料或蛋糕等精緻食物，藉此讓自己覺得舒服，但長期處於高度壓力之下，身體會為了應對壓力而增加對食物的渴望，最終形成「壓力肥」。

小朋友也要擔心肥胖問題，楊名權表示，小朋友也會有來自課業或家庭等壓力，很多小朋友除了吃三餐，還會過量攝取零食、甜點、手搖飲等，導致體重逐漸攀升。

楊名權說，肥胖超過五年，心臟衰竭的機率是一般人的2.3倍，超過十年更會高達5.3倍。肥胖者併發糖尿病 、心肌梗塞、中風 、關節 炎等機率也會較高，而且愈胖愈不好，如果BMI高達30至35，平均預期壽命會減少約三年，若BMI為40至50，平均預期壽命會減少約八至十年。

針對想要甩掉壓力肥，楊名權建議，可以透過全身流汗的運動，或選擇烤箱、蒸氣室等，做完這些會比較好睡，因為睡眠也是一大影響因子，睡得好、抗壓能力就會增強，就不易變胖；相反地，睡不好或失眠等，需要仰賴安眠藥物介入，而安眠藥又會降低代謝，也是易胖的原因之一。