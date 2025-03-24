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牙線能不能重複使用？牙齦流血正常嗎？

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專家提醒，使用牙線有助促進更健康的牙齒和牙齦，能夠去除造成蛀牙和牙周病的牙菌斑；示意圖。（圖／123RF）
專家提醒，使用牙線有助促進更健康的牙齒和牙齦，能夠去除造成蛀牙和牙周病的牙菌斑；示意圖。（圖／123RF）

為了維持牙齒健康，除了牙刷之外，牙線是必不可少的清潔用具，但對於牙線是否能重複使用，或是如何使用牙線不傷牙齦等問題，可能會讓人感到疑惑。

牙線是一種能夠清除牙刷無法觸及、牙齒與牙齒之間殘留牙垢的工具，與牙刷一起使用，可以提高牙齒間清潔程度。牙線不僅能夠去除造成蛀牙和牙周病的牙菌斑，還有助於防止和改善口臭，並且在使用過中，能夠及早發現蛀牙、牙周病或牙齒填充物等問題。

一般來說，牙線可粗略分為兩種類型，一種是牙線有固定長度的牙線棒，外型有F字型及Y字型。另一種則根據需要剪取長度，並將其纏繞在手指上使用的捲線型牙線。

某些類型的牙線是可以重複使用的。像是牙線棒有一次性使用的產品，也有使用高強度牙線的款式，這些高強度牙線可以清洗後反覆多次使用。

此外，也有一些產品是單獨包裝，方便攜帶的款式。是否可以重複使用，建議在使用前先檢查清楚產品標示。

為了避免傷害牙齦，使用牙線時應該邊對著鏡子確認位置邊操作，將牙線輕輕引導至牙齦線下方以去除食物殘渣和細菌，但避免過深地插入牙齦。

專家提醒，確保不要傷害到牙齦組織，也別用力過猛或角度不正確。過度用力可能會導致牙線割傷。

另外，若最近使用牙線有點懈怠，牙齦出血也是相對常見的情況。這通常是牙齦不健康的徵兆，並可能表示牙周病的早期階段。

好消息是定期使用牙線可以迅速改善情況。在大多數情況下，只要堅持使用牙線並採用正確的技巧，出血通常會在一周左右停止。

使用牙線有助促進更健康的牙齒和牙齦，因為它可以去除牙齒周圍難以清潔的牙菌斑，減少蛀牙、牙齦炎和其他牙周病的風險。

牙線清潔不僅僅是為了良好的口腔健康，牙齒和牙齦的狀況還可能引發糖尿病心臟病、肺部疾病、中風

以及關節炎等。因此，每天花幾分鐘時間使用牙線維護口腔清潔是最好的健康投資。

心臟病 中風 糖尿病

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