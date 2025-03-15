我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

不只糖友、長者 軍警、運動員也易感染灰指甲

記者林則澄
聽新聞
test
0:00 /0:00
免疫力低下的糖尿病患者與高齡者，抵抗力較弱，也較容易有灰指甲；示意圖。（圖／123RF）
免疫力低下的糖尿病患者與高齡者，抵抗力較弱，也較容易有灰指甲；示意圖。（圖／123RF）

灰指甲常見於免疫力較差的糖尿病患者與高齡者，或雙腳長時間包覆在潮濕、不透氣的鞋襪內的運動員與軍警，雖然不會危及生命，但可能導致指甲變形，影響生活品質，甚至惡化成甲溝炎。台北雅雯皮膚科診所院長黃千耀提醒，灰指甲與香港腳皆屬感染黴菌，常是共生關係，應同步治療以降低復發風險。

黃千耀表示，許多人以為指甲變灰就是灰指甲，但灰指甲的顏色還可能呈現黑色、黃色或棕色。此外，部分指甲異常並非源自灰指甲，而是因為外力摩擦、接觸刺激性物質導致的指甲失養症（nail dystrophy），常見患者包括學齡前後的兒童，但指甲失養症與灰指甲的治療方式完全不同，因此須經診斷才有利於對症下藥，患者也要配合改善生活習慣，避免病情惡化。

隨著天氣回暖，民眾外出活動後回家也要留意足部清潔。黃千耀說，灰指甲好發於雙腳長時間包覆在潮濕、不透氣鞋襪內的族群，若長時間穿鞋襪、流汗較多又未留意足部清潔，都可能增加風險，包括運動員、軍警，甚至是抵抗力較好的學生；其中軍警因為軍靴透氣性較差，更容易感染黴菌。此外，免疫力低下的糖尿病患者與高齡者，抵抗力較弱，也較容易發病。

皮膚科醫師提醒，灰指甲好發於雙腳長時間包覆在潮濕、不透氣鞋襪內的族群，長時間穿鞋...
皮膚科醫師提醒，灰指甲好發於雙腳長時間包覆在潮濕、不透氣鞋襪內的族群，長時間穿鞋襪、流汗較多又未留意足部清潔，都可能增加風險；示意圖。（本報資料照片）

灰指甲學名為甲癬，又稱臭甲，是由於指甲受黴菌感染所引起。常見的灰指甲現象有指甲增厚、角化、變色、斷裂粉碎及甲床分離等情形，大部分的患者是先感染手癬或足癬後，逐漸由皮膚擴散至指甲，由於腳趾甲生長速度較為緩慢，因而足癬較手癬常見，所以灰指甲常好發於腳趾甲，不但不美觀，甚至可能傳染給同住的家人。

預防灰指甲最好手套、鞋襪保持通風乾燥，並適時修剪指甲及妥善清潔，及在沐浴後確實將手指、腳趾及指縫保持乾燥，同時不與他人共穿鞋襪、共用指甲剪及相關清潔用品，避免交互感染；若身體其他部位有黴菌感染，應及早治療避免擴散至其他部位。

治療灰指甲，有外用藥品和口服藥。對感染黴菌較輕微的灰指甲，可藉由銼刀稍微磨去指甲表面，再於患部塗抹藥品，常見外用藥品含有Amorolfine及乳酸等成分，形成不利黴菌生長的環境，沒有明顯副作用，僅部分患者在塗藥後，指甲周邊皮膚出現短暫灼熱感，因此較沒有限制使用族群。不過，外用藥治療時程較長，至少需連續使用藥品半年至一年以上，且因外用藥品不易穿透指甲，療效較為有限。

再者是口服抗黴菌藥，口服藥常見藥品成分有terbinafine及itraconazole；一般情況下，口服藥品的療程大約6至12周，具有較高的治癒率及較低的復發率。然而，副作用包括頭痛、頭暈、噁心、腸胃道不適等症狀，少數患者可能出現肝功能異常等問題，導致嚴重肝炎，因此服藥期間需監測肝功能指數，多數情況可在停藥後獲得改善。

糖尿病 免疫力 香港

上一則

為輪椅拐杖爭吵...安排照顧老父母 如何手足不鬩牆？

下一則

夜尿症擾睡眠 恐是心、肝、腎出問題

延伸閱讀

台運動員陳彥博北極圈超馬賽完賽 締造亞洲第一人紀錄

台運動員陳彥博北極圈超馬賽完賽 締造亞洲第一人紀錄
紐森反跨性別運動員參加女子比賽 李天明批「妖魔化」

紐森反跨性別運動員參加女子比賽 李天明批「妖魔化」
運動員骨骼反覆疼痛難癒 小心「疲勞性骨折」隱傷上身

運動員骨骼反覆疼痛難癒 小心「疲勞性骨折」隱傷上身
小指甲大玄機 顏色、紋路隱藏你的健康祕密

小指甲大玄機 顏色、紋路隱藏你的健康祕密

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

2025-02-27 13:19
醫師表示，注意心肌梗塞發作五大症狀表現，尤其是突發性的胸痛，絕對不可以輕忽。（圖／123RF）

台立委沈富雄搭捷運突異常胸悶 就醫診斷心肌梗塞救回一命

2025-03-09 00:00
台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，建議多補充深色蔬菜、堅果、魚類，有助穩定血糖，避免代謝出問題。(本報資料照片)

吃飽就想睡？當心代謝異常 醫建議飲食「三多一少」

2025-03-12 19:42
18歲少女完全沒有印象曾出現任何梅毒症狀，第一期患者可能不會痛而忽略、第二期會以紅疹表現，容易被忽略為蚊蟲叮咬，部分患者若曾服用含四環黴素的痘痘治療藥物，由於該藥物也可治療梅毒，就可能無意間「順便治癒」了梅毒。圖非新聞當事人。（本報資料照片）

18歲女得梅毒卻沒印象 醫曝「這類藥」可能順便治療

2025-03-08 04:13
醫師提醒，不是只有泡泡尿、血尿、小腿水腫等症狀時才需要就醫檢查。（本報資料照片）

不只泡泡尿、血尿才要檢查 醫：要不要洗腎 看2指標

2025-03-11 05:06
示意圖。（取自123RF）

喝咖啡要選時間「這時段」不僅提神 還降低心血管死亡風險

2025-03-14 16:25

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯