飯後久坐少動…異常疲憊又胸悶 當心是慢性發炎

不規律的生活作息，當心慢性發炎上身。（圖／123RF）

一名40歲上班族，農曆春節 期間不是通宵打麻將就是待在床上滑手機，加上年菜大魚大肉，飯後活動量幾乎為零，春節後又在辦公桌電腦前久坐、少動，頻打呵欠，精神異常疲憊，還不時出現胸悶症狀。醫師提醒，當心慢性發炎上身，會影響免疫系統，增加罹患皮膚濕疹，或高血壓 、糖尿病 等慢性疾病的風險。

淋巴循環差 易造成發炎

家醫科醫師王德生表示，不規律的生活作息，會加重血管老化，久坐的習慣影響淋巴循環，降低免疫細胞的運輸效率，降低身體消耗能量與對抗病原體的能力，導致內臟堆積脂肪，增加發炎細胞分泌激素，易造成血管硬化與發炎。

一旦平時有久坐、抽菸、飲酒，逢年過節又攝取高油、高鈉的飲食，會讓身體狀況惡化。王德生指出，如果要看一個人身體有沒有處於慢性發炎狀態，可以從皮膚光澤、指甲完整度、容不容易掉髮、有無慢性疲勞等，觀察是否有慢性發炎。

每坐30分鐘 應起身活動

其中慢性疲勞的特徵，是即使有足夠的休息，仍無法完全恢復精力，甚至會伴隨專注力下降、運動後肌肉痠痛時間延長，以及免疫力下降等情況。當身體持續處於發炎狀態，將影響新陳代謝，無法有效消除疲倦。

王德生提醒，上班族應避免久坐，建議每30至60分鐘起身活動、伸展筋骨，應攝取富含抗氧化物的食物，包括蔬果與健康油脂，以減少體內發炎反應。

減重專科暨小兒內分泌科醫師王律婷說，在為期較長的假期結束後，診間通常會出現許多由於不當飲食、日夜顛倒作息而發胖的患者，建議應調整飲食、每天補水2000cc，肥胖者可每周進行三次、每次一小時的中強度運動，包括慢跑、騎單車、游泳、球類運動等。