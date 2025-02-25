春天好發皮膚病 保養身體遠離皮膚癢

醫師提醒，當皮膚出現輕微紅癢，可先自行調整作息和飲食，更應確實忌口，若仍未改善應就醫診治；示意圖。（圖／123RF）

春天乍暖還寒，日夜溫差大，小心皮膚拉警報。中醫認為，春天是萬物生發的季節，若不好好保養身體，熬夜、壓力大，加上年節飲食不節制，更容易在3至5月期間爆發濕疹、汗皰疹或乾癬等皮膚問題，不可掉以輕心。

台灣聖元中醫診所院長鄭愛蓮醫師表示，有些地區的春天氣候潮濕，忽冷忽熱，尤其北部雨季多，空汙又嚴重，更易加重皮膚病況，不僅濕疹、異位性皮膚炎與汗皰疹容易發作，好發冬季的乾癬仍會持續出現病灶，直到夏天才會好轉；但濕疹即便到了夏天也可能因天氣濕熱未必好轉。

中醫觀點認為，皮膚病發作與個人體質有關，此外，天氣變化、飲食因素、情緒壓力和睡眠問題或一場大病之後等都可能是誘發因素。鄭愛蓮醫師解釋，如果身體健康體質健全，也許熬夜、潮濕氣候也不會犯皮膚病，但有些人卻可能合併內、外在因素，導致身體五臟六腑的代謝失衡，引起腎氣不足、肝氣排毒功能變差或是脾胃升降失常，體內無法正常代謝而爆發皮膚病或其他疾病。

皮膚病 內臟運行失衡警訊

門診中有些皮膚病患者會問：「我以前熬夜都沒事，怎麼現在卻發作了？」鄭愛蓮醫師指出，過往不好好愛惜保養身體，長久熬夜、過度勞累、暴飲暴食等不良習慣，會導致五臟六腑運行逐漸失衡，當皮膚病初發也許並不嚴重，擦藥後很快就好，但這是體內肝、腎、肺或脾胃代謝開始出現異常的警訊，若不調整生活作息、飲食習慣，日積月累之下，某天皮膚病有可能如洪水 反撲。

鄭愛蓮醫師建議，當身體或手腳皮膚出現輕微紅癢，可以先自行調整作息和飲食，幫助五臟六腑功能恢復正常代謝，若仍未改善應就醫診治。

另外，皮膚發病期間應正常洗澡、維持清潔，發癢當下可藉由拍打、冰敷或用吹風機吹風轉移注意力，切勿搔抓，以免患部擴大、產生傷口，嚴重恐引發蜂窩性組織炎，增加後續治療困難度。

鄭愛蓮醫師強調，皮膚病灶一旦出現時，忌冰、冷（去冰）飲食，以免影響體內水分及廢物的正常代謝，應食用溫、熱食和水及青菜類，忌食蝦和螃蟹，新鮮的魚可少量食用，鹹魚、小魚乾等加工食品不能吃，不碰涼性食物如苦瓜，芒果、西瓜等水果也需避開，同時排除可能引發過敏的水果如奇異果 等，其他非食物過敏原的水果則可少量食用。

年節過後常見皮膚病發的患者回診就醫，鄭愛蓮醫師坦言，總是會有看似快好的患者心存僥倖，想說過年淺嘗一點無所謂，或是習慣熬夜，導致免疫力 下降、腎氣不足，結果後續又引發一波皮膚症狀。若需夜晚工作，建議不妨提早9點上床、半夜3點起床，調整作息、睡對時間，合乎人體經絡循環時間，也有助於皮膚代謝和啟動身體修復功能。

嚴重濕疹 致手掌無法張開

鄭愛蓮醫師收治一名國小三年級的男童，約一年濕疹病史，這次發作特別嚴重，看診把脈只伸出左手，經細問才知原來右手掌、指頭皮膚紅腫癢痛，無法張開，看診當下請媽媽協助將男童手掌打開，用肥皂輕輕洗淨，再用溫和消毒水浸泡20分鐘後，五指已能慢慢伸展，接著便能好好上藥，傷口發炎獲改善，治療三個多月已完全復元。

要預防皮膚病爆發，飲食應多加留意，鄭愛蓮醫師提醒，正值火鍋季節，皮膚病患者切記沙茶醬不可碰，可改成和風醬，不確定的加工食品應避免，薑母鴨、羊肉爐、麻辣鍋避食；再者，生活工作壓力難以避免，但務必早睡早起，調整規律生活作息。

另外，保養產品也應配合季節換季，冬天使用油質豐富的綿羊霜或油，春天建議改用質地較清爽且保濕的乳液為主。

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