改善頑固便祕 優格、奇異果更推薦晚餐後吃

專家更推薦在晚餐後吃優格，因為如果有嚴重便秘，可讓人在隔天早晨通暢排便；示意圖。（圖／123RF）

人類吃東西能攝取多少營養不光取決其成份，跟什麼時間吃也息息相關，也就是所謂的體內時鐘的生理節律。日本東京女子醫科大學名譽教授大塚邦明指出從脈搏、呼吸到睡眠，以及細胞分裂和製造蛋白質，都由人體根據各種節律精準決定；若節奏紊亂則很可能觸發健康問題，例如早晨更容易誘發腦梗塞、心肌梗塞，星期一狹心症發生率增加等等。

一直以來各種研究都在強調早餐的重要性，但有些看似適合早餐的食物，意外地更適合在晚上食用。東京西台診所的濟陽高穗博士建議，如果有頑固便祕 的情況，可以在晚餐後食用約400克的優格，這樣不僅有立竿見影的效果，甚至能讓你在隔天早晨感受令人訝異的通暢排便。

對於改善便祕，奇異果 也十分有效，而且奇異果同樣建議在晚上食用，效果會更佳。如果能養成晚餐後食用優格與奇異果的習慣，就能改善頑固的便祕問題。

旅行時容易便祕也與生理時鐘有關，因為體內時鐘運作變弱或生理節奏被打亂。為了調整體內時鐘的運作，建議剛起床時喝一杯水是個有效的方法，溫熱白開水、花草茶或紅茶也具有相同的效果。此外，在早餐後做些輕度的伸展運動，能夠刺激腸道，幫助排便。最重要的是，養成每天固定時間如廁的習慣。

如果便祕依然持續，可以嘗試12小時的短期斷食。如果兩周後效果不明顯，則可以進一步嘗試14小時的限時飲食，再持續兩周。通常不超過四周的短期斷食，就能讓生理時鐘回復正常運作。

當身體接近禁食狀態、處於極度飢餓時，會比平常更早醒來，並且提早進食早餐。這是因為「飢餓信號」會傳遞至生理時鐘，使 24小時生理節奏的周期稍微縮短。

另一方面，若在晚餐時吃得過飽再入睡，生理時鐘會接收到「已獲得足夠營養」的信號，進而延長生理節奏的周期，使生理時鐘延後，導致隔天早上起床變晚，早餐時間也隨之推遲。

這種影響不僅僅來自食物，晚餐時攝取酒精或咖啡 因也會產生類似的效果。酒精與咖啡因會延長生理節奏周期，使睡眠變得更深、更長，導致隔天早晨起床時間延後，連帶影響早餐時間。

當生理時鐘變得混亂時，透過飲食來調整作息至關重要，因此「吃什麼」與「何時吃」成為影響生理節奏的關鍵因素。