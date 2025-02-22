想減重別太晚進食 營養師教「最佳午餐時間」

醫師提醒，早餐後不久就吃午餐，可能會導致當天下午及晚餐前的飢餓感增加，最佳午餐時間應該是在吃完早餐後約4至5小時之間；示意圖。（圖／123RF）

減重 的關鍵不僅在於吃什麼，還取決於什麼時間進食。佛州 營養師巴科維奇（Lena Bakovic）表示，「最佳午餐時間」應該是在吃完早餐後約4到5小時之間。

巴科維奇舉例，如果一個人早上7時起床，並於8時攝取營養豐富的早餐，那麼大約在中午12時到下午1時會感受到飢餓的訊號。她補充若午餐時間延後，可能會影響身體對食物的代謝，並導致人們跳過晚餐或在接近睡前吃零食。

西班牙的科學家也發現，較晚吃午餐的人，在靜止狀態下燃燒的卡路里較少，相較於下午1時吃午餐的人，下午4時30分才進食的人，其靜止代謝率更低。根據Nutrients期刊上的研究，較晚吃午餐者的血糖 水平在一天內較不穩定，且將碳水化合物轉換為能量的速度較慢。

巴科維奇表示，在早餐後不久就吃午餐，可能會導致當天下午及晚餐前的飢餓感增加，這可能會讓人選擇不太健康的零食。然而若午餐時間較晚，接近晚餐時間，則可能導致部分人跳過晚餐，並在接近睡前感到飢餓，這可能促使人攝取高鹽或高糖、營養價值較低的食物。

她也警告，每天在不同的時間進食可能會影響健康，因為這可能會干擾調節身體晝夜轉換的生理時鐘。她表示，就像規律的睡眠對身體至關重要一樣，進食時間也是如此；因此每天在相同的時間吃午餐是有益的，這種穩定的飢餓與飽足感訊號會與睡眠-清醒周期同步。