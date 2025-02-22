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每周吃這種純度黑巧克力 護心、補腦、記憶更好

記者林則澄／台北報導
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吃巧克力有益身體健康。建議每人每周巧克力的攝取量，應控制在30克左右，可選擇吃純度85%至90%的黑巧克力。(圖／AI生成)
吃巧克力有益身體健康。建議每人每周巧克力的攝取量，應控制在30克左右，可選擇吃純度85%至90%的黑巧克力。(圖／AI生成)

巧克力是很神奇的食物。它富含黃酮類化合物、多酚和可可鹼等成分，具抗氧化作用，可刺激大腦皮質讓人集中注意力，調節自律神經。曾刊登於「食欲期刊」（APPETITE）的一篇研究發現，每周吃至少一次巧克力的人，大腦認知領域方面表現也較好。

這項由南澳大學營養學家GEORGE CRICHTON分析近1000件有關巧克力對腦部影響的研究顯示，巧克力確實和大腦功能強烈相關，尤其是處理日常事務，例如記電話號碼、購物清單，還有同時開車及說話等能力。

適量的吃巧克力，的確有益身體健康。台灣營養基金會董事吳映蓉建議，吃巧克力以含可可固形物85%至90%的「黑巧克力」為佳，因其富含黃酮類化合物、多酚類等成分，可幫助抗發炎與降低心血管疾病的風險。

多酚、黃酮類防動脈硬化

巧克力主要原料是可可豆，營養價值豐富，含有蛋白質、多酚、黃酮類化合物、苯乙胺、可可鹼、咖啡因、脂肪、礦物質、維生素A、維生素B6等成分。吳映蓉指出，巧克力的多酚類、黃酮類化合物成分，可幫助改善血液循環、防止動脈硬化，具有保護心血管作用，咖啡因成分則有活化神經系統、提升注意力等功效。

配熱牛奶改善經期不適

不少女性有經前症候群的困擾，在月經前一周左右出現負面情緒、身體浮腫等情況，會選擇吃巧克力來減緩不適。吳映蓉說，巧克力含有鎂、苯乙胺等成分，不僅可以放鬆肌肉，還能刺激腦內血清素與腦內啡分泌，使人心情愉悅，可減緩經痛。國健署則建議，可攝取約30克黑巧克力，再搭配一杯富含鈣質的熱牛奶，效果會更好。

白巧、牛奶巧克力別過量

加州大學的研究建議，每人每周巧克力的攝取量，應控制在7盎司（約30克）左右。吳映蓉則建議，每天可以吃5至10克的黑巧克力，有助身體健康。

坊間流傳吃巧克力會上癮，吳映蓉說，可能來自巧克力的糖分與咖啡因，尤其牛奶巧克力、白巧克力等種類，較黑巧克力的糖分高，如果攝取過多，對人體百害無一利。

吳映蓉提醒，有三高、慢性病、正在控制體重、兒童等族群，需留意吃牛奶巧克力、白巧克力等不可過量，否則可能不利病情，會變胖、蛀牙、影響發育與大腦認知。像白巧克力只有可可脂、色素、乳化劑等添加物，容易有反式脂肪疑慮，因此選購時應盡量挑選熱量低、無太多添加物的黑巧克力。「天然、純度愈高的黑巧克力，有反式脂肪的機會就愈低。」

可選85-90%黑巧克力

若要透過吃巧克力達到保健功用，吳映蓉建議，可選擇吃純度85%至90%的黑巧克力。由於100%的黑巧克力非常苦，85%至90%的黑巧克力較好下嚥，不會那麼難吃。

吃黑巧克力時，也可以搭配吃堅果，堅果含有單元不飽和脂肪酸、礦物質等成分，可讓營養加分；有人會搭配喝適量的紅酒，可提升味覺豐富度，也是一個不錯選擇。如果是吃牛奶巧克力、白巧克力，純吃即可。

牛奶 咖啡 加州大學

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