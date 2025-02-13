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春天來了 多吃「辛味食物」能助陽氣生發

記者廖靜清／綜合報導
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中醫師推薦春天養肝、增強免疫力吃「蒼蠅頭」最佳。(本報系資料照)
中醫師推薦春天養肝、增強免疫力吃「蒼蠅頭」最佳。(本報系資料照)

節氣「立春」剛過，象徵春天從此開始，中醫師說，可多吃青蔥、韭菜、洋蔥、大蒜、豆豉等具辛甘發散性質的食材，有助於陽氣生發。但春寒料峭，仍要做好禦寒禦風，慎防寒邪入侵，尤其這段時間流感肆虐，濕冷的天氣更要注意保暖。

「黃帝內經」云：春夏養陽，秋冬養陰。春天是人體陽氣生發的季節，台灣康華中醫診所院長張家蓓表示，要順應時節給予適當的養生、調和陰陽。從中醫角度來看，春天陽氣初生，著重疏肝、養肝，讓肝氣順暢地生發起來。在飲食上，可多吃辛味食物，但不宜食辛辣太過，以免耗散過度，甚至腸胃功能失調。

春天許多植物開始生長，空氣中的花粉量比平常還多，張家蓓說，花粉容易誘發鼻子、眼睛、皮膚過敏，再加上氣候潮濕正適合塵蟎生長，不少人狂打噴嚏、咳嗽、流鼻水、眼睛紅癢等。改善方式為調整免疫系統，多吃春天盛產的深綠色蔬菜，例如菠菜、花椰菜、韭菜、蘆筍、地瓜葉等，減少體內氧化損傷及發炎。

張家蓓建議，春天養肝、增強免疫力吃「蒼蠅頭」最佳，深綠色的韭菜味辛微甘，具有補腎益胃的功效。豆豉屬於發酵食品，營養價值被譽為「長壽豆」，特有的香氣使人增加食欲。韭菜花、豆豉再加上肉末、大蒜清炒，一整盤維持體力和能量的營養都有了。

春天濕氣重，體內濕氣也不利排出，薏仁具利水消腫、清熱解毒，張家蓓說，可適量加進白飯烹煮，或是早上來一杯薏仁漿。不過，養生飲食要持續，並非斷斷續續吃就會有效果；她建議，規律吃薏仁到夏天，可提早幫身體打底預防中暑。

春天養肝美食「蒼蠅頭」

材料：大蒜、豆豉、絞肉、辣椒、米酒、醬油、韭菜花。

作法：大蒜爆香，加入絞肉、豆豉、辣椒拌炒，加入切段韭菜花，再加入少許米酒、醬油調味即可。

其他：可視個人喜好加入皮蛋

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