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增一成 門診病人愛問「怎增加免疫力」 中醫授5招調理

記者林琮恩／台北即時報導
民眾關注防疫訊息，北醫大附醫傳統醫學科醫師蘇柏璇說，近期至門診希望增強免疫力民眾增加10%。（北醫大附醫提供）
民眾關注防疫訊息，北醫大附醫傳統醫學科醫師蘇柏璇說，近期至門診希望增強免疫力民眾增加10%。（北醫大附醫提供）

大S染流感病逝日本，台灣也在類流感流行期，民眾關注防疫訊息，北醫大附醫傳統醫學科醫師蘇柏璇說，近期至門診希望增強免疫力民眾增加10%，影響免疫力的因素很多，包括生活作息、飲食習慣、壓力疲勞、慢性病、服用特定藥物等，民眾接受西醫治療時，不妨輔以中醫調理，提升免疫力。

蘇柏璇表示，最近門診與類流感相關主訴，如喉嚨痛、咳嗽、有濃痰、發燒、肌肉痠痛、骨頭痠痛、頭痛、疲勞感等患者明顯增加，且除了疾病治療外，民眾也希望藉由中醫提升免疫力，避免類流感上身。

中醫理論中「正氣」即是現代醫學抵抗力、免疫力。蘇柏璇表示，中醫強調「臟腑之本氣，則為正氣；外來寒熱之氣，則為邪氣，正氣旺則邪氣自退也。」「正氣存內，邪不可干」，人體正氣充足才能維持身體機能正常運作，抵禦外來邪氣。

蘇柏璇解釋，免疫力下降的原因包括生活作息不規律、飲食不均衡，挑食、過食生冷、精神壓力過大、過度疲勞、慢性疾病或藥物影響，如糖尿病、心血管疾病、腎臟疾病、腫瘤或長期使用免疫抑制劑、激素類藥物等，「增強免疫力需從調整人體的氣血、陰陽、脾胃等方面著手，再輔以生活作息及飲食型態的改變。」

蘇柏璇提出，中醫調理可提升免疫力5項作法如下：

1. 調養脾胃：中醫認為脾為後天之本，增強脾胃功能有助產生充足的氣血，維持免疫力；飲食上可加入健脾益氣的藥物，如紅棗、山藥、黨參、白朮等，並避免過食生冷。 

2. 養肺固表：類流感的流行季節常伴隨寒冷氣候，會對肺和表層的免疫功能產生挑戰；可服用有助於提升肺氣的藥材，如人參、黃耆、防風等。

3. 補腎陰腎陽：腎為先天之本，對免疫系統也有重要影響；可適當服用補腎陰腎陽的藥材，如肉蓯蓉、菟絲子、枸杞、黑芝麻等。

4. 保持情緒愉快：中醫認為情緒的波動會影響內臟功能，造成肝鬱氣滯進而影響免疫力。因此，保持情緒穩定、減少焦慮和壓力，對免疫系統非常有幫助；可酌量服用疏肝理氣的藥物如柴胡、香附或飲用玫瑰花茶。

5. 善用中醫三伏貼：除中藥外，三伏貼是內病外治的保養方法，在特定節氣將溫熱屬性的中藥餅敷貼特定穴位，達到溫陽利氣、驅散寒邪以調節整體免疫系統。

免疫力 流感 糖尿病

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