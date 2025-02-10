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糖尿病不忌口致腸胃炎 50多歲女「血糖值達1000」送ICU

記者林則澄
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一名50多歲的糖尿病女子，因法抗拒高油糖鹽食物導致腸胃炎，進而誘發高血糖高滲透壓症 （HHS）；示意圖。（圖／123RF）
一名50多歲的糖尿病女子，因法抗拒高油糖鹽食物導致腸胃炎，進而誘發高血糖高滲透壓症 （HHS）；示意圖。（圖／123RF）

美食當前，難免讓人忘我沉醉其中。一名50多歲的糖尿病女子，由於擔心長期服用降血糖藥產生的依賴性，常自行減少用量，導致血糖控制不穩，又因無法抗拒高油糖鹽食物導致腸胃炎，進而誘發高血糖高滲透壓症 （HHS），住進加護病房。

台灣初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍指出，女子放假期間無法抗拒炸年糕、臘味糯米飯、東坡肉等高油糖鹽食物，在一次外出時，疑似食用不潔的小吃，造成多次腹瀉。而她本以為只是普通的腸胃炎，但症狀未因為服用腸胃藥好轉，甚至出現嗜睡、四肢無力等症狀，就醫檢查出血糖值達1000mg/dL，被診斷為高血糖高滲透壓症 ，需進入加護病房中觀察並治療。

陳威龍說，高血糖高滲透壓症是一種因為血糖過高，引發的急性併發症，常見於糖尿病控制不佳的患者，年節期間若未按時服藥又暴飲暴食，血糖濃度會持續升高，再伴隨腹瀉、嘔吐等症狀，身體水分流失下會引發脫水與電解質失衡，形成惡性循環，不及時接受治療，可能導致昏迷、休克甚至危及生命。

飲食控制與體重管理，也是控制血糖的手段。陳威龍建議，糖尿病患者減少精緻澱粉與高糖份食物，選用低升糖指數的食材，如全穀雜糧類、蔬菜類、豆魚蛋肉類，並採用清蒸、燉煮取代煎炸的烹調方式，增加蔬菜與蛋白質比例，有助於改善血糖穩定性。

許多糖尿病患者因為擔憂降血糖藥的依賴性，而不按照醫囑服藥，但正確用藥才是控制血糖的基石，能有效降低併發症的風險，此外，適度的有氧運動與阻力訓練也可提升胰島素敏感性，進一步穩定血糖。陳威龍指出，糖尿病患者若能遵照醫囑，甚至有機會逐步減少用藥，達到部份停藥與逆轉糖尿病的目標，也不需要因為疾病，犧牲過節的樂趣。

血糖 糖尿病 併發症

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