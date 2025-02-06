我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

使用人數暴增？ChatGPT免登入就能用後 傳大當機、無法回答

大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看

你有「白吐司依賴症」？營養師：不利心血管 5招助戒除

林則澄
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國食品暨藥物管理局（FDA）近期修訂「健康食品」標籤標準，排除華人在早餐中常吃的白吐司。營養師吳悦慈指出，長期食用將影響心血管健康。（本報資料照片）
美國食品暨藥物管理局（FDA）近期修訂「健康食品」標籤標準，排除華人在早餐中常吃的白吐司。營養師吳悦慈指出，長期食用將影響心血管健康。（本報資料照片）

美國食品暨藥物管理局FDA）近期修訂「健康食品」標籤標準，排除早餐中常吃的白吐司。台灣營養師吳悦慈指出，白吐司主要成分是精緻澱粉，且含有大量添加糖、奶油、加工油脂，容易讓血糖飆升，長期食用將影響心血管健康，民眾可從改變份量、搭配不同食物做起，幫助戒除「白吐司依賴症」。

吳悦慈指出，白吐司經過加工後，麩皮與胚芽都被去除，導致膳食纖維、維生素和礦物質的含量大幅下降，而這種高精緻度的食物在進入體內後會迅速轉化為葡萄糖，容易使血糖快速升高又迅速下降，造成飢餓感和身體能量波動，此外許多市售白吐司還含有大量添加糖、奶油或加工油脂，都會增加熱量。

吳悦慈建議，若民眾難以完全戒掉白吐司，並希望兼顧健康與口感，可從逐步減少白吐司的比例、搭配營養均衡的食材、規畫吃的時間與份量、嘗試創意吃法增加營養、逐步嘗試替代品等方法入手，改善飲食習慣。

1、逐步減少白吐司比率：嘗試將白吐司與全麥吐司混合，如早餐時用一片白吐司搭配一片全麥吐司，幫助味蕾逐步適應全穀類的風味與口感，進而增加全麥麵包的比率。

2、搭配營養均衡的食材：僅食用白吐司容易引起血糖快速波動，可搭配高纖維、高蛋白的食物，如水煮蛋、酪梨泥、生菜或烤雞胸肉等食材，增加飽足感，減少澱粉對血糖的影響。

3、規畫吃的時間與份量：控制白吐司的攝取量，每餐限制在一片或半片，並搭配多元食物，如沙拉、湯品或水果，讓飲食更加豐富且均衡，減少白吐司在總熱量中所占比例，也可避免營養失衡。

4、嘗試創意吃法增營養：將白吐司製作成烤吐司捲、夾餡三明治或搭配高膳食纖維的抹醬，如花生醬、杏仁醬，提升營養同時讓餐點更加多樣化。

5、改吃雜糧麵包、燕麥：若不習慣吃全麥吐司，可以先嘗試其他替代品，如雜糧麵包、裸麥麵包，甚至是地瓜、燕麥等更天然的碳水化合物，改變依賴白吐司的習慣。

血糖 食品暨藥物管理局 FDA

上一則

流感同住者感染率達4成 新型特效藥預防 風險可降86%

下一則

天冷感冒高危險期 做好「口鼻保暖」 提升鼻腔免疫力

延伸閱讀

小心春節零食高油糖鹽熱量超標 營養師教健康五大秘訣

小心春節零食高油糖鹽熱量超標 營養師教健康五大秘訣
年夜飯怕浪費「硬吃」會傷腸胃 營養師教健康進食法

年夜飯怕浪費「硬吃」會傷腸胃 營養師教健康進食法
甘藍菜營養豐富可天天吃嗎？ 營養師揭避免脹氣吃法

甘藍菜營養豐富可天天吃嗎？ 營養師揭避免脹氣吃法
迎春節 營養師推「211餐盤」保健康 1美食是熱量炸彈

迎春節 營養師推「211餐盤」保健康 1美食是熱量炸彈

熱門新聞

2024年9月2日到現在，這個流感季在日本估計因流感累計就醫總數估計達到952.3萬人。圖為東京原宿竹下通。(歐新社)

日本流感現況曝 感染科醫師：回國4天內是關鍵

2025-02-02 22:06
藝人大S赴日旅遊時因流感併發肺炎猝逝，引發民眾對流感重症的重視。示意圖。（本報資料照片）

大S猝逝 醫：發燒+全身痠痛要警覺 曝流感重症跡象

2025-02-03 20:00
大S徐熙媛過往病史，可能是加重流感併發症的原因之一。（取材自Instagram）

大S曾2次流產 醫：可能免疫系統作祟 提高流感併發重症

2025-02-03 05:06
（取材自pexels）

倍速追劇、房間太冷都NG…3壞習慣恐使大腦老化

2025-01-31 18:51
醫師提醒，放屁是正常的生理現象，只要多加注意飲食，就可減少放臭屁的頻率；示意圖。（圖／123RF）

經常放臭屁？2種食物要少吃 4種食物可改善

2025-01-30 01:10
搭飛機時，建議選走道位，方便活動；示意圖。（圖／123RF）

搭機長途飛行總讓人腰痠背痛 隨時動一動有這6招

2025-01-31 01:05

超人氣

更多 >
帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬

帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬
政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國