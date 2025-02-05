油炸別吃多…年輕人若肥胖、糖尿病「大腸癌」風險高

勿輕忽腸胃小毛病。(圖／行健大直健康管理診所提供)

大多數的大腸癌最初都是以很小，非癌細胞 、良性的大腸瘜肉型態出現，「大腸瘜肉」是指在腸黏膜表面長出的突起物，經過一段時日，有些大腸瘜肉會惡化成大腸癌。以台灣為例，十大癌症排行，大腸癌發生率位居第二位，且有年輕化趨勢。醫師表示，台灣罹患大腸癌近9成是50歲以上的族群，但50歲以下年輕族群罹患率每年上升3%，必須正視。

有家族史 建議盡早檢查

台灣行健大直健康管理診所院長梁程超分享近期來院檢查有位28歲年輕女性，職業是科技公司業務，平日作息較不正常應酬也多，除了應酬喝酒，平日裡也喜愛喝酒，當初自認還年輕健康無大礙不想健檢，但因同事殷勤邀約只好一同檢查，篩檢後竟發現有高度癌化風險的腺瘤性瘜肉，大小約0.8公分，所幸在檢查時發現同時切除。醫師指出，還好有及早發現切除，若在喜愛喝酒的習慣未改變狀態下，這顆瘜肉有很大的機會在未來5-10年將演變成大腸癌。

「大腸癌是可以預防的」，梁程超說，民眾可透過糞便潛血或大腸鏡檢查，早期發現、早期治療。尤其高危險族群，如肥胖者、糖尿病 人，抽菸及酗酒者，以及有家族史的人、家族有多發性瘜肉者，建議應提早接受大腸鏡檢查。

梁程超表示，有大腸癌家族史的人罹患大腸癌風險是一般人的2至4倍，建議40歲開始做大腸鏡檢查，若害怕做侵入性的大腸鏡檢查，起碼也要做糞便潛血檢查。

切除瘜肉 可將低罹癌率

一旦檢出腺瘤性瘜肉，必須切除，可大大降低大腸癌的發生。

若檢出瘜肉切除後，未來將依瘜肉的大小、病理特性，可能一至三年要進行追蹤檢查，1公分以上的大瘜肉一年就要追蹤、小瘜肉二至三年追蹤一次，病理特性是絨毛狀的進行性腺瘤也是一年就要追蹤。如果第一次大腸鏡檢查未檢出瘜肉，還是建議五年後須再做檢查，主要是避免有「期間癌」發生的可能性。

梁程超說，過往的研究顯示大腸鏡檢查約有2成瘜肉未被檢出，這與檢查的品質有關，因此容易出現期間癌，例如前一年未檢出腺瘤或瘜肉，但第二年卻被檢出罹癌。而「腺瘤偵測率」則是大腸鏡檢查品質的重要指標，若是腺瘤偵測率愈高，漏掉未檢出的機會就比較低，健康人檢查發現腺瘤比率至少應在25%以上（女性20％，男性30％），才可以降低期間癌的風險。

梁程超指出，大腸鏡檢查最難偵測的瘜肉，是位於腸道轉彎地方的「扁平型腺瘤性瘜肉」，如果做太快或清腸清不好都容易漏掉，現在則有AI 輔助檢查，檢查品質愈來愈好，「AI扮演輔助的角色」，提醒腸胃科醫師做大腸鏡檢查時如虎添翼。

有腸胃不適 就應檢查

大腸癌發生年輕化與飲食習慣有關，梁程超說，飲食攝取高油炸類高熱量，導致肥胖比率、糖尿病比率都愈來愈高，而這兩大族群剛好是大腸瘜肉好發族群，同樣也是年輕化。因此，飲食習慣不好（抽菸、酗酒、嗜吃炸物等）的年輕人，若有腸胃不適症狀，應提早進行糞便潛血或大腸鏡篩檢。